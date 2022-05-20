هناك إنعدام ثقة بين السياسيين والعسكريين في "إسرائيل"

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت اضاف ان الارباك له أكثر من سبب والأول هو عدم قناعة جيش الاحتلال الاسرائيلي من المناورات التي يجريها والثاني هو عدم ثقة متبادلة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال.

الدكتور محمد مرتضى قال ان تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن المقاومة تراقب تحركات الاحتلال وعلى أهبة الاستعداد هو أيضا اعطى عاملا اضافيا في عملية الارباك لدى الكيان الصهيوني بالاضافة الى ما يحصل في الضفة الغربية واراضي 48 من نضال فلسطيني.

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