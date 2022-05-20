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بالفيديو.. باحث سیاسی:

هناك إنعدام ثقة بين السياسيين والعسكريين في "إسرائيل"

الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي الدكتور محمد مرتضى ان ما حدث اليوم بشأن حادث المسيرة التي قال الاحتلال انها جائت من لبنان واتضح فيما بعد انه ليس هناك مسيرة، ليس مجرد اخفاق وانما هو ارباك.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت اضاف ان الارباك له أكثر من سبب والأول هو عدم قناعة جيش الاحتلال الاسرائيلي من المناورات التي يجريها والثاني هو عدم ثقة متبادلة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال.

الدكتور محمد مرتضى قال ان تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن المقاومة تراقب تحركات الاحتلال وعلى أهبة الاستعداد هو أيضا اعطى عاملا اضافيا في عملية الارباك لدى الكيان الصهيوني بالاضافة الى ما يحصل في الضفة الغربية واراضي 48 من نضال فلسطيني.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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