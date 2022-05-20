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الصحة الايرانية: 228 إصابة و 9 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 228 إصابة و 9 وفيات جديدة بكورونا
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 228إصابة و 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغنحو 150 مليون جرعة.

العالم - ایران

قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 229 ألفا و 582إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 47 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 706 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي7 ملايين و 30 ألفا و 355 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 9 وفيات من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 262 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 475 ألفا و 292 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 766 ألفا و 11 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و 386 ألفا و 218 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 149 مليونا و 627ألفا و 521 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 51 مليونا و 942 ألفا و 118 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) أو الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 259 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 189 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة خطورة جدا).

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