موسكو تعلن تشكيل قواعد عسكرية جديدة على الحدود الغربية للبلاد

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وقال شويغو ان موسكو ستتخذ إجراءات مضادة مناسبة على خطوة انضمام السويد وفنلندا للناتو.

وفي سياق منفصل، اوضح شويغو ان القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على منطقة لوغانسك في أوكرانيا وان القوات الاوكرانية المتحصنة في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول استسلموا.

واضاف ان القوات المسلحة الروسية بالتعاون مع الفرق الشعبية في جمهوريات لوغانسك ودونيتسك يواصلون بسط السيطرة على أراضي دونباس.

من جهتها اكدت كتيبة آزوف الأوكرانية ان القيادة العسكرية في كييف أصدرت أمرا بوقف الدفاع عن ماريوبول لإنقاذ أرواح الجنود.

وقالت الكتيبة انه تم إجلاء المدنيين والمقاتلين المصابين بجروح خطيرة من مصنع آزوفستال في ماريوبول.

واضافت أن عملية انتشال جثث القتلى في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول لا تزال مستمرة.

وكانت ​وزارة الدفاع الروسية​، قد أعلنت أمس في إحاطتها اليومية حول العملية العسكرية في ​أوكرانيا​ أنه "خلال الساعات ال24 الماضية، استسلم 771 مسلحا من كتيبة آزوف القومية في مصنع ​آزوفستال​ للصلب المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية"، وأوضحت أنه "في المجموع، منذ 16 أيار، استسلم 1730 مسلحاً من بينهم 80 جريحا".

وأكدت الوزارة في وقتٍ سابق، أنه "تم إعلان وقف ​إطلاق النار​ في منطقة المصنع وفتح ممر إنساني، يتم خلاله تسليم الجنود الأوكرانيين الجرحى من أجل نقلهم إلى مدينة نوفوازوفسك في ​دونيتسك​، وتقديم المساعدة اللازمة لهم".

يذكر أن القوات المسلحة الروسية، كانت قد دعت "انطلاقا من مبادئ إنسانية بحتة مقاتلي ​الكتائب​ القومية والمرتزقة الأجانب في مصنع آزوفستال أن يوقفوا عملياتهم العسكرية ويلقوا السلاح".