صالح والكاظمي يعزيان بوفاة الشاعر العراقي مظفر النواب

العالم - العراق

وقال صالح في تغريدة :"يبقى حيّاً في ذاكرة الشعب مَن زرع مواقفه السياسية والوجدانية بشكل صادق، ولهذا فإن الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب لا يمضي إلى العدم، فهو حيّ في ذهن كل مَن ترنم بقصائده الخالدات لروح المبدع الفذ المغفرة والرحمة، ولأسرته ومحبيه وقرّائه الصبر والسلوان".

كما نعى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، رحيل الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر " الراحل الكبير مظفر النواب.. العراق الذي طالما تغنّيت باسمه أينما حللت، وأفنيت عمرك لإعلاء مكانته، يكتسيه الحزن وهو يودّعك الى مثواك الأخير مُثقلاً بأسى خسارة ابنٍ بار ومبدعٍ لا يتكرر".

وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيها بشأن نقل جثمان الشاعر الراحل مظفر النواب.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، أن "الأخير وجه بنقل جثمان شاعر العراق الكبير مظفر النوّاب بالطائرة الرئاسية، ليوارى الثرى في أرض الوطن".

وأعلنت وزارة الثقافة اليوم الجمعة، وفاة الشاعر الكبير مظفر النواب في الإمارات.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الثقافية عارف الساعدي لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "النواب توفى في مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات".