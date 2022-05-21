أمير قطر بحث في أوروبا جريمة اغتيال أبو عاقلة

العالم - قطر

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية د. ماجد الأنصاري، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال "الأنصاري" في تصريحات متلفزة لقناة "الجزيرة الإخبارية"، مساء الجمعة: إن "أمير قطر ناقش مع القادة الأوروبيين التطورات في فلسطين وعلى رأسها اغتيال أبو عاقلة".

وكان مسؤول في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أقر، منتصف الشهر، بأن "أبو عاقلة" قتلت بنيران جندي إسرائيلي، حيث قال الأخير خلال استجوابه إنه "لم يرها ولا يعرف أنه أطلق النار عليها".

ونقلت "هآرتس" عن المسؤول أن "الجندي كان جالساً في سيارة جيب مسلحاً ببندقية بعدسة تلسكوبية، وأطلق النار على بُعد نحو 190 متراً من أبو عاقلة، وقد يكون أصابها".

وفي 11 مايو الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أبو عاقلة (51 عاماً) من جراء إصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وفي سياق آخر عبر الأنصاري عن أمل بلاده في التواصل بأقرب وقت لاتفاق في مفاوضات الملف النووي الإيراني.

وفي وقت سابق من أمس الجمعو، اختتم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زيارته إلى العاصمة الألمانية برلين، في إطار جولته الأوروبية، حيث التقى بالمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير. ورئيسة البرلمان الألماني (بوندستاغ) بيربل باس، إضافة إلى روبرت هابيك الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألماني.

وقال أمير قطر، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع المستشار الألماني، "بحثنا حلّ الملف النووي الإيراني سلمياً"، مشيراً إلى أنه جرى تناول "أهمية الاتفاق الإيراني مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ونحن متفائلون بهذا الشأن".

وأعرب أمير قطر عن أمله في أن يكون هناك اتفاق بين أطراف الاتفاق النووي، معلناً استعداد الدوحة للمشاركة في حل هذا الخلاف.

وفي شأن الطاقة قال أمير قطر: إن "الغاز يلعب دوراً أساسياً في الطاقة بالعالم، ونتطلع لاستكشاف أسواق جديدة، وأوروبا سوق واعدة"، مؤكداً: "جاهزون لتقديم الدعم لأوروبا في مجال الطاقة".

وبدأ أمير قطر، الاثنين، جولة أوروبية موسعة استهلها بزيارة سلوفينيا، ثم إسبانيا، وألمانيا ومن المقرر أن تشمل أيضاً المملكة المتحدة، وفرنسا.