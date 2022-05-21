أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 21 مايو2022

جوان ..

حرب القمح العالمية .. ينبغي الإحتماء بمتاريس الإكتفاء الذاتي لإنتاجه

كيهان ..

فشل نظام القبة الحديدية الذريع في فلسطين المحتلة مقابل مسيرات المقاومة

حمايت ..

هلع في الكيان الصهيوني من تعاظم قدرات المقاومة اللبنانية في مجال الطائرات المسيرة

رويش ملت ..

وزير الخارجية.. التوصل لإتفاق بمفاوضات فيينا سيكون ممكنا إذا ما أذعنت أمريكا للمنطق

ايران ..

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد جدية إيران بمسار إحياء الإتفاق النووي

خراسان ..

الحرب الأوكرانية تدخل مرحلة إستنزاف والكونغرس يصادق على دعم بأربعين مليار دولار لكييف

آرمان ملي ..

وزير الدفاع الروسي يؤكد قرب السيطرة على منطقة لوهانسك بإقليم دونباس الأوكراني

اطلاعات ..

مصرع سبعة عشر مسلحا لطالبان بمعارك مع مقاتلي جبهة المقاومة الأفغانية ببنجشير

قدس ..

حكومة نفتالي بينيت تقف على حافة السقوط بفقدانها الأغلبية النسبية الضعيفة في الكنيست

سياست روز ..

منظمة العفو الدولية تنتقد بشدة وقف الكيان الصهيوني التحقيق بجريمة قتل الشهيدة شيرين ابوعاقلة

ابرار ..

ايران تبدي إستعدادها الكامل مرة أخرى للتوسط من أجل إيجاد حل للأزمة الأوكرانية

آفتاب يزد ..

بعد تركيا,جمهورية كرواتيا تبدي معارضتها أيضا لإنضمام فنلندا والسويد لعضوية الناتو

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت عن الحرب الاوكرانية في مقالها ( الحرب تعني الدمار )..دخلت الحرب الاوكرانية والتي تحولت عمليا الى حرب بين الرئيسين الامريكي والروسي الى شهرها الرابع من دون ظهور اية مؤشرات واقعية على قرب حسمها او التوصل لاتفاق وقف لاطلاق النار ولا لاية آفاق ايجابية بشأن استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف.

إن الحرب الأوكرانية,صورة مرعبة للدمار الواسع وللإقتتال الدموي في ظل إصرار وتصلب الطرفين على مواقفهما فهذه الحرب المدمرة بدأت تدخل مرحلة استنزافية متجهة نحو مزيد من التصعيد , فالناتو الذي يدعم الجيش الاوكراني لاضعاف روسيا منهمك بضم المزيد من البلدان الاوروبية لعضويته مخاطرا بتأجيج الاجواء الساخنة مع روسيا التي تتوعد بالرد.

والكونغرس صادق على عشرات المليارات من الدعم العسكري لكييف من جانبها ردت روسيا بتوسيع عملياتها العسكرية باوكرانيا وبتحذير فنلندا والسويد من تبعات الانضمام للناتو ملوحة بنصب قواعد لصواريخا النووية بمنطقة بحر البلطيق. وهكذا يواجه العالم خطر اتساع دائرة الحرب الاوكرانية الى مناطق اخرى من القارة الاوروبية, وكذلك احتمال تحولها لحرب عالمية.

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( حكومة بينيت تقف على حافة الهاوية ) ..استقالت نائبة اخرى محسوبة على حكومة بينيت الائتلافية من الكنيست لتضع بذلك هذه الحكومة الهشة على حافة السقوط تماما .

إن خسارة حكومة بينيت الإئتلافية أغلبيتها النسبية الضعيفة وضعتها تحت رحمة المعارضة برئاسة نتنياهو في الكنيست فاستقالة النائبة "غيداء رينادي" عن حزب ميرتيس اليساري عضو الائتلاف الحاكم من الكنيست جاءت بعد اسابيع من استقالة النائبة "عيديت سيلمان" عن حزب يميني في الائتلاف الحاكم من الكنيست, والواقع هم ان ما حدث ادى الى فقدان حكومة نفتالي بينيت لاغلبيتها النسبية في الكنيست بتراجع عدد مقاعدها النيابية من واحد وستين مقعدا الى تسعة وخمسين من مجموع مئة وعشرين مقعدا وبالطبع قد تنجح المعارضة بزعامة نتنياهو بحشد الدهم اللازم لتشكيل حكومة جديدة ولكن في غير هذه الحالة قد تعمد لسحب الثقة عن حكومة بينيت لصالح اجراء انتخابات برلمانية مبكرة ستوم الخامسة منذ عام 2019.

كيهان ..

في الشأن الاوكراني كتبت صحيفة كيهان عن (إحتمال دخول أمريكا وروسيا في مواجهة مباشرة ) قائلة .. صعدت روسيا من نبرة تحذيراتها لحلف شمال الاطلسي الناتو من مغبة الموافقة على عضوية فنلندا والسويد مؤكدة بانها لن تقف مكتوفة الايدي ازاء اقتراب الناتو من اراضيها.

إن إنضمام فنلندا والسويد للناتو يعني بالنسبة لروسيا تهديدا وجوديا وسبق ان لوحت بإستخدام قدراتها النووية بمثل هذه الحالة والحقيقة ان انضمام هذين البلدين للناتو قد يؤدي لنشر قوات امريكية في اراضيهما لتصبح المواجهة عندها مباشرة بين قوات امريكية واخرى روسية وتعريض العالم كله لويلات وكوارث حرب عالمية نووية.

خراسان ..

في مقالها ( إستمرار التوتر بين موسكو وتل أبيب ) كتبت صحيفة خراسان ..ازمة العلاقات بين روسيا والكيان الصهيوني باتت تأخذ منحى تصاعدي في الآونة الاخيرة. هذه الازمة بدأت بعد خروج الكيان الصهيوني من تحفظاته بشأن اتخاذ موقف صريح حول الازمة الاوكرانية تفاديا منه لاغضاب روسيا..

فالذي حدث مع استمرار الحرب باوكرانيا هو ومواجهة الكيان لضغوط غربية تدعوه لتحديد موقفه , واثر ذلك شجبت تل ابيب الحرب ملقية بمسؤولية اشعال نيرانها على كاهل روسيا.

روسيا إستنكرت موقف تل أبيب وعبرت عن غضبها إزاء إرسال عتاد حربي من فلسطين المحتلة لأوكرانيا كيان الاحتلال ادعا ارسال مساعدات انسانية لاوكرانيا إلا ان هذا الادعاء لم يقنع موسكو التي ردت بتفعيل نظم دفاعاتها الجوية المتطورة في سوريا محذرة الكيان من مواصلة غاراته على سوريا .

وفجرت تصريحات وزير الخارجية الروسي الاخيرة بشأن وجود اصول يهودية لهتلر غضب الكيان بشكل اكبر والى تخلي تل ابيب عن اية تحفظات متبقية بشأن الحرب الاوكرانية الامر الذي دفع بموسكو مؤخرا للاعلان عن احتمال استضافة قيادات حماس .

سياست روز ...

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( بايدن وأحلام الشرق ).. يقوم الرئيس الامريكي بجولة اسيوية تشمل كوريا الجنوبية واليابان لتنسيق المواقف مقابل الصين بالدرجة الاولى ولبحث الموقف ازاء روسيا والحرب باوكرانيا ايضا هذا الى جانب بحث العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة .

إن هدف بايدن الرئيسي من وراء هذه الجولة إيجاد تكتل أسيوي واسع يضم بلدان أسيوية كبرى مقابل الصين فامريكا تتحرك في الواقع منذ اشهر لاقناع الهند ايضا للانضمام الى مثل هذا التحلف وعلى ان تنضم استراليا بدورها فيه, وما تريده واشنطن هو اضعاف الصين بفرض عزلة اقليمية خانقة عليها لدفعها للتراجع عن تحقيق هدف استعادة تايون ولاضعاف مكانتها الاقتصاية والتجارية في العالم.

والواقع هو ان الولايات المتحدة اعطت الضوء الاخضر لليابان وكوريا الجنوبية لتعزيز قدراتهما العسكرية مقابل الصين , ولتطوير قدرات صاروخية ايضا في هذا السياق.

ولا ينسى احد ان امريكا ابرمت قبل اشهر اتفاقية ثلاثية مع بريطانيا واستراليا لتطوير قدرات الاخيرة في مجال حرب الغواصات مقابل الصين في المحيد الهادئ.