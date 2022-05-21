السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢
٠٨:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

المغرب.. أفعال إجرامية تجر عنصرا أمنيا إلى التحقيق

المغرب.. أفعال إجرامية تجر عنصرا أمنيا إلى التحقيق
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

فتح الأمن المغربي بمدينة أسفي تحقيقا قضائيا، بإشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش شرطة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب المتعمد والسكر العلني.

العالم - المغرب

وحسب المعلومات الأولية للتحقيق، فإن "الشرطي الموقوف يشتبه في تورطه في تهديد سيدة بمقر سكنها، وتعريضها للضرب والجرح خلال توجهها لتسجيل شكوى في مواجهته، وذلك بسبب خلافات شخصية ناشئة عن علاقة بينهما".

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أنه "تم إيداع الشرطي الحجز لضرورات التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".

ومن المقرر أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني الإجراءات والتدابير الإدارية في حق الشرطي المخالف بعد انتهاء إجراءات البحث القضائي، وذلك طبقا للأحكام والمقتضيات التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.

روابط ذات صلة

لأول مرة منذ الستينيات وبعد 'التطبيع'.. حجاج يهود يزورون مكناس المغربية

بعد إحتفالهم بـ"إستقلال إسرائيل".. تحذيرات من "صهينة يهود المغرب"

اجتماع لما يسمى "التحالف الدولي ضد داعش" في المغرب

المغرب.. التحقيق في محاولة شاب قاصر الانتحار حرقا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نبيه بري يحذر من مستقبل مشؤوم أمام البلاد

المغرب.. أفعال إجرامية تجر عنصرا أمنيا إلى التحقيق

منظمة حقوقية تكشف عن جريمة اختطاف صحفية يمنية

موريتانيا ... مهرجان سياسي لدعم فلسطين والقدس: العدو يقترب منا

ما هو جدري القرود وما مدى خطورته؟

'لا'.. مبادرة قبلية أم مؤامرة من الدبيبة على انتخابات ليبيا؟