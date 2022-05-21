المغرب.. أفعال إجرامية تجر عنصرا أمنيا إلى التحقيق

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وحسب المعلومات الأولية للتحقيق، فإن "الشرطي الموقوف يشتبه في تورطه في تهديد سيدة بمقر سكنها، وتعريضها للضرب والجرح خلال توجهها لتسجيل شكوى في مواجهته، وذلك بسبب خلافات شخصية ناشئة عن علاقة بينهما".

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أنه "تم إيداع الشرطي الحجز لضرورات التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".

ومن المقرر أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني الإجراءات والتدابير الإدارية في حق الشرطي المخالف بعد انتهاء إجراءات البحث القضائي، وذلك طبقا للأحكام والمقتضيات التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.