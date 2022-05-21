شاهد..نجلاء بودن تحذف صورتها مع شيخ التطبيع ما السبب؟!

العالم - تونس

بعد سيل من الانتقادات الواسعة رئيسة الحكومة التونسية "نجلاء بودن" تحذف صورة لها مع احد الشخصيات الدينية الفرنسية من أصول تونسية المدعو "حسن الشلغومي" والمعروف بـشيخ التطبيع.

صورة نشرتها صفحة رئاسة الحكومة خلال زيارة بودن مؤخرا لجزيرة جربة جنوب البلاد، للإشراف على افتتاح موسم الحج اليهودي المعروف بموسم حج الغريبة، قبل أن تضطر لاحقا لحذفها بعد اثارتها غضب الشارع التونسي الذي طالب بودن بالاعتذار.

مجلة ميم التونسية نشرت على صفحتها على تويتر فيديو للقاء بودن والشلغومي وارفقته بنص كتبت فيه لقاء حميمي بين الإمام المطبع "حسن الشلغومي" ورئيسة وزراء الانقلاب، ووكالات أسفار إسرائيلية تنظم رحلات مباشرة إلى تونس، وتساءلت المجلة هل انقلب سعيد على مقولة 'التطبيع خيانة عظمى' أيضا؟

إحدى الناشطات التونسيات انتقدت ايضا خطوة بودن وقالت على تويتر ان "حسن الشلغومي" الصهيوني التونسي الفرنسي المساند للإسرائيليين، صاحب مقولة لم تعد الله أكبر، بل فرنسا أكبر، في ضيافة النظام التونسي وبحفاوة الحكومة نفسها!'.

فيما كتب الباحث والناشط السياسي "سامي براهم" الشيء فاق الحدّ، صورة رئيسة الحكومة ووزير الشّؤون الدّينيّة مع "حسن الشلغومي" عرّاب جيش الاحتلال الصّهيوني في عهد من رفع شعار التطبيع خيانة عظمى!.

وعادة ما يثير الشلغومي، المولود في تونس لأب جزائري وأم تونسية، الجدل بسبب مواقفه، فقد دعا مرارا إلى الحوار مع كيان الاحتلال كما عانق عدد من جنوده ودعى لهم بـالنصر على الفلسطينيين.

ويثير موسم “حج الغريبة” الذي بدأ يوم الأربعاء ويستمر لحوالي أسبوع جدلا واسعا، فإضافة الى توافد الاف اليهود من كافة انحاء العالم كما جرت العادة، كشف مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "إيدي كوهين" عن زيارة المئات من كيان الاحتلال إلى تونس للمشاركة بالمناسبة وسط اتهامات وجهها حقوقيون وأحزاب تونسية للسلطات بالسماح لشخصيات إسرائيلية متطرفة وأخرى داعمة لها بالحضور تحت غطاء ديني مطالبين الحكومة بتقديم موقف واضح وحاسم تجاه مسألة التطبيع ومحاسبة المطبعين.