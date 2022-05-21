شاهد.. المواقف الامريكية التي تعرقل التوصل لاتفاق في محادثات فيينا

خاص بالعالم

أمير عبد اللهيان أشار الى الزيارة الأخيرة التي قام بها مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الى طهران، وقال: انه تم بحث مبادرات ايرانية خلال هذه الزيارة، معرباً عن تقديره للجهود البناءة التي يبذلها بوريل ومورا في هذا الصدد.

من جانبه، شدد بوريل عزمه على مواصلة الجهود للتقريب في وجهات النظر بين طهران وواشنطن، معرباً عن أمله في التوصل الى نتيجة جيدة.

وفي ألمانيا أبدى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استعداد بلاده للوساطة بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة في حال طُلب منها ذلك، لافتا إلى أنّ دولة قطر مع حل النزاعات بالطرق السلمية، آملا أن يتم التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب.

وقال الشيخ تميم: "هناك أهمية كبيرة في التعاون بين كل من إيران وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وضرورة حل الخلافات بينهم بالطرق السلمية ونهج دولة قطر الدائم هو دعم السلام والاستقرار في المنطقة".

وفي موسكو شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على إنه لا بديل عن الإتفاق النووي، موضحة أن زيارة مساعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لطهران كانت إيجابية، كما أشارت إلى أن الاتصالات بين أطراف محادثات فيينا لم تنقطع وأن الدول والأطراف تواصل جميعها العمل الجاد في هذا المجال.

هذا وكانت مصادر مطلعة كشفت للعالم بأن عرقلة الولايات المتحدة لمحادثات فيينا جاءت بسبب عدة مواقف.. من بينها إن واشنطن ترفض رفع الحظر عن حرس الثورة الإسلامية رغم تأكيد العديد من القادة الإيرانيين بأن رفع هذا الحظر يشكل أولوية بالنسبة لإيران.

المصادر كشفت أيضاً أن الولايات المتحدة طلبت من إيران التخلي عن المطالبة بالإنتقام لجريمة إغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، وكذلك طالبت واشنطن بطرح قضية الدور الإيراني في المنطقة على طاولة المفاوضات وهي أمور ترفضها إيران جملة وتفصيلا.