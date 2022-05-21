السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير خارجية قطر :

ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني يساعد على استقرار الأسعار

ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني يساعد على استقرار الأسعار
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري "الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، على ان "ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني إلى الأسواق سيساعد على استقرار أسعار الخام وخفض التضخم".

العالم - ايران

وفي تصريح لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية ،لفت "آل ثاني"، بان الوضع العالمي الحالي يتطلب قدرا كبيرا من التماسك الدولي والمزيد من المشاركة الدبلوماسية.

واضاف، ان "القيادة الإيرانية أخبرتنا أنها مستعدة لحل وسط، فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني"؛ مردفا بأنّ "التوصل لحل في الملف الإيراني، سيدعم الاستقرار في الخليج (الفارسي)"؛ على حد الصحيفة الالمانية.

وتحدث وزير خارجية قطر في هذا الحوار، عن "المخاوف من حدوث تكتلات كبيرة بين الشرق والغرب"؛ مصرحا : إن قطر تريد استراتيجية استثمار متوازنة وعمل جيد مع الجميع.

روابط ذات صلة

وزیر النفط: إيران تبيع نفطها بسعر جيد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..سريلانكا ترزح تحت أزمة حادة

اجتياحٌ متدحرجٌ واقتحامٌ حذرٌ لمخيم جنين

"النهضة" التونسية: الهيئة الاستشارية للاستفتاء "خروج عن الشرعية"

الصحة العالمية تعلن وفاة 58 شخصا بجدري القرود في دولة أفريقية

وزير خارجية قطر : ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني يساعد على استقرار الأسعار

معرض طهران الدولي الـ 33 للكتاب يختتم اعماله