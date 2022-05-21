ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني يساعد على استقرار الأسعار

العالم - ايران

وفي تصريح لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية ،لفت "آل ثاني"، بان الوضع العالمي الحالي يتطلب قدرا كبيرا من التماسك الدولي والمزيد من المشاركة الدبلوماسية.

واضاف، ان "القيادة الإيرانية أخبرتنا أنها مستعدة لحل وسط، فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني"؛ مردفا بأنّ "التوصل لحل في الملف الإيراني، سيدعم الاستقرار في الخليج (الفارسي)"؛ على حد الصحيفة الالمانية.

وتحدث وزير خارجية قطر في هذا الحوار، عن "المخاوف من حدوث تكتلات كبيرة بين الشرق والغرب"؛ مصرحا : إن قطر تريد استراتيجية استثمار متوازنة وعمل جيد مع الجميع.