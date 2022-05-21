افتتاح معرض ’سورية مهد الحضارات’ في سلطنة عمان

العالم - سوريا

ونوهت مشوح في كلمتها خلال الافتتاح بعمق العلاقات الحضارية والثقافية بين البلدين الشقيقين وبالجهود الكبيرة المشتركة التي بذلها الطرفان لترميم القطع الأثرية السورية وتوثيقها ومن ثم إقامة هذا المعرض الذي يعد الأول من نوعه في عمان.

كما أجرى الجانبان مباحثات مشتركة بحضور الأمين العام للمتحف الوطني العماني جمال بن حسن الموسوي والسفير السوري في عمان إدريس ميا والمدير العام للآثار والمتاحف نظير عوض.

واستعرض الجانبان واقع أعمال الترميم في بيت أجقباش في حلب ومتحف معرة النعمان في إدلب والخطة التنفيذية للمرحلة القادمة ومتطلباتها وأهمية إعارة سورية لمخطوط ابن ماجد إلى سلطنة عمان.

وسلم الجانب السوري التقرير الفني لحفظ وصون التماثيل التدمرية حيث نوه بدور المتحف الوطني العماني في المساعدة باسترجاع قطعة أثرية موجودة في عهدة المتحف البريطاني.

يذكر أن الآثار السورية حلت ضيفة على متحف عمان الوطني حيث يقدر عدد القطع بـ 175 قطعة رممت وحفظت بأساليب وطرق حديثة في مخابر متحف عمان.