الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

دبلوماسي أمريكي: تركيا أردوغان دمرت وحدة 'الناتو'

دبلوماسي أمريكي: تركيا أردوغان دمرت وحدة 'الناتو'
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال ديفيد فيليبس، مستشار وزارة الخارجية الأسبق في إدارات ثلاثة رؤساء أمريكيين، إن تركيا باتت حليفا "غريبا وغير موثوق" لواشنطن بعد رفضها الانضمام للعقوبات المتعددة الأطراف ضد روسيا.

العالم - تركيا

وأضاف فيليس في مقال نشرته صحيفة "ناشيونال إنترست":"تركيا دمرت الإجماع الدولي بأن أصبحت غريبة بين حلفاء الولايات المتحدة.. يلعب الرئيس رجب طيب أردوغان مع طرفي الصراع من أجل توسيع النفوذ في المنطقة والحصول على منافع اقتصادية".

وأشار المستشار السابق لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن تركيا تركز على الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع روسيا.

وأوضح أن لتركيا "مصلحة أكبر مع روسيا تتمثل في توفير موارد الطاقة وتصدير الفواكه والخضراوات، ناهيك عن السياحة وبناء محطة أكويو للطاقة النووية".

وأشار إلى أن تركيا "ترفض على عكس بقية دول الناتو إرسال معدات عسكرية إلى أوكرانيا، كما رفضت عرض واشنطن نقل أنظمة صواريخ أرض-جو إس 400 الروسية إلى أوكرانيا. ورفضت إرسال أسلحة أخرى تعود إلى الحقبة السوفيتية يمكن أن تساعد أوكرانيا".

روابط ذات صلة

إردوغان في لعبة الابتزاز: مكاسب غير مضمونة

تركيا تعلن رفضها انضمام فنلندا والسويد للناتو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

متحدث الحكومة الايرانية: سعر البنزين لن يزداد

اليونان ترصد أول إصابة محتملة بجدري القردة

اليمن: 134 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية

دبلوماسي أمريكي: تركيا أردوغان دمرت وحدة 'الناتو'

شاهد.. متحف أساطير الفخار في مدينة قزوين شمال غربي ايران

تسجيل 3 إصابات بـ"جدري القردة" في برلين