أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 22 مايو 2022

جوان ..

هلعٌ في تل أبيب إزاء إحتمال حلولِ قواتِ حزب الله لبنان محلَّ القواتِ الروسية في سوريا

ايران...

إستشهاد ثلاثةِ جنودٍ سوريين في هجماتٍ صاروخيةٍ صهيونيةٍ ليليةٍ على ضواحي دمشق

كيهان..

مظاهراتٌ مناهضة لأمريكا في كوريا الجنوبية والفلبين تزامنا مع بدءِ بايدن جولةً آسيوية

سياست روز...

مظاهراتٌ مناهضةٌ للرأسمالية عشيةَ إنعقاد مؤتمر دافوس الإقتصاديِّ الدولي في سويسرا

اطلاعات ..

طائراتٌ تركيةٌ مسيَّرة تَقصِف مخيما للاجئين في شمال العراق

ابتكار ..

الكيانُ الصهيوني يَفتَعِلُ الذرائعَ لتبريرِ جريمةِ قتلِ الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

افتاب يزد..

سبعةٌ وخمسون نائبا في الكونغرس الأمريكي يطالبون بفتح تحقيقٍ مستقلٍّ في جريمةِ قتل شيرين ابوعاقلة

ارمان ملي ..

روسيا تبدأ بتصديرِ نفطِها بأسعارٍ مخفَّضةٍ للغاية لا تتجاوز عن خمسةٍ وستينَ دولارا للبرميل

خراسان..

بريطانيا تعتزم تزويدَ جمهوريةِ مولدافيا المجاورةِ لأوكرانيا بأسلحةٍ متطورة بذريعةِ الهاجسِ الروسي

قدس ..

إستشهادٌ شابٍّ فلسطينيٍّ برصاص جنودِ الاحتلالِ في مدينة جنين بالضفة الغربية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

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قدس..

صحيفةُ قدس كتبت في مقالها ( هلع من تعزيز المقاومة مواقعها).. صعَّدَ الكيانُ الصهيوني من هجماتِهِ الصاروخيةِ وغاراتِهِ الجوية على سوريا في الآونة الاخيرة , والغارةُ الصاروخية على مناطقَ قريبةٍ من دمشق أمس نموذجٌ على ذلك . والكيانُ بَدَأَ يَستخدم الصواريخَ بشكلٍ اكبَرَ مع دخولِ منظوماتِ صواريخِ إس ثلاثمائة للميدان. ( إن هذا التصعيد الصهيوني لايعكس قدرة هذا الكيان قدرما يعكس في الواقع خوفه وهلعه من تعاظم دور المقاومة في سوريا) فهناك حديثٌ عن قربِ سحبِ روسيا قواتِها من الاراضي السورية للتفرُّغِ في الحربِ باوكرانيا وذلك وسْطَ احتمالِ حلولِ قوى جبهةِ المقاومة محلَّ القواتِ الروسيةِ المُنسَحِبَة الامرُ الذي بات يُثيرُ رعبَ الكيان الذي يُدرِكُ اَنَّ مواصلةَ هجماتِه على سوريا سيؤدي في مثلِ هذه الحالة الى زيادةِ احتمالاتِ اندلاعِ حربٍ واسعةِ النطاق ليس بمقدورِه خوضُها ابدا.

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياسة روز في مقالها ( بريطانيا ومحاولات توسيع الحرب الأوكرانية ).. كشفت التصريحاتُ التي اَدلت بها وزيرةُ الخارجيةِ البريطانية مؤخرا عن عزمِ لندن على تأجيجِ نيران الحرب الاوكرانية لتمتَدَّ الى بلدانٍ مجاورة لاوكرانيا . ( الوزيرة " ليز تراس " تذرعت بإحتمال شن روسيا هجوما على مولدافيا لتبرير إرسال أسلحة متطورة لهذه الجمهورية المجاورة لأوكرانيا ) وزعمت هذه المسؤولةُ البريطانية أن لدى الرئيس الروسي احلاماً اكبَرَ من مجرَّدِ ضمِ اجزاءٍ من اوكرانيا لروسيا فما يُريدُه بوتين على حدِّ زعمِها ايجادُ روسيا الكبرى.

ان هناك مخاوفَ جديدةً من انْ يؤديَ الاندفاعُ البريطاني في اِشهارِ العداء السافر لروسيا عبر ارسالِ السلاح لاوكرانيا ومولدافيا ايضا الى تصعيدِ الاجواءِ في القارة الاوروبية وربَّما لدفعِ الامورِ في مساراتٍ اكثَرَ خطورةً مما يجري الان.

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا ينقل عن محافلَ اعلاميةٍ في الكيان الصهيوني اِذعانَها من اَنَّ ( "إسرائيل" أضعف من أن تستطيع خوض حربٍ مع ايران ) جاء فيه.. نقلت قناةُ كان التلفزيونيةُ العبرية بتلِ ابيب عن محافلَ عسكريةٍ في كيان الاحتلال اعترافَها بأنَّ " اسرائيل" غيرُ قادرةٍ على دخولِ حربٍ مفتوحةٍ مقابلَ ايران . ( قناةُ كان أكدت بتغطيتها مناورات القوات الصهيونية,أن الكلام عن شن حرب على ايران هو مجرد تهويل فارغ) واستَندت لاراءِ خبراءَ عسكريينَ في فلسطينَ المحتلة تقول اِنَّ قدراتِ وامكانياتِ الكيان لا تَسمح حتى بمجردِ التفكيرِ بامكانيةِ خوضِ حربٍ مقابلَ بلدٍ قارّيٍّ له ثِقلُ وقدراتُ وامكانياتُ ايران . وحول المناوراتِ العسكريةِ الصهيونيةِ الواسعةِ تَرى اوساطٌ اقليميةٌ اَنها مؤشرٌ على هلعِ الكيانِ من انشغالِ امريكا والغرب باوكرانيا وبقاءِهِ وحيدا مقابل ايران وحلفاءِها بجبهةِ المقاومة .

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( إنتقامٌ على الطريقةِ البوتينية ).. فنلندا لم تتصور انها ستَجِدُ نفسَها مُجبرةً على دفع ثمنِ انضمامِها لعضوية حلف الناتو قبلَ ان يَجُفَّ حِبرُ طلبِها في هذا السياق وقبلَ ايةِ موافقةٍ رسميةٍ بقبولِ هذه العضوية . ولكنَّ الذي حَدَثَ هو اَن روسيا اَوقَفَ امداداتِ الغاز لفنلندا في اولِ ردِّ فعلٍ عمليٍّ انتقاميٍّ روسيٍّ على طلبِ عضويةِ فنلندا بالناتو. ( موسكو برَّرت وقفَ إمداداتِ الغاز لفنلندا بعدمِ دفعِ الأخيرة بالروبل الروسي لشراءِ الغاز حسَبَ تعليمات بوتين ). انَّ حجمَ هذه الضربةِ الروسية سیتضاعف في حالةِ فشلِ فنلندا في ايجادِ بدائلَ واقعيةٍ وعمليةٍ عن الغاز الروسي خلال الشهريْن المقبلين وقبلَ حلولِ فصل ِالشتاءِ القارص بفلندا. فالغازُ الروسي يُشكل سبعةً وستينَ بالمئة من حاجة فنلندا للوقود , والى حد الان اَبرمَت هلسنكي اتفاقيةً مع شركةٍ نفطيةٍ امريكيةٍ لتزويدِها بالنفط اِلا ان المشكلة تتمثل بضرورةِ تغييرِ فنلندا لمنشآتها بشكلٍ يتناسب مع الانتقالِ من استخدامِ الغاز الى استخدام النفط وهو امرٌ غيرُ ممكن على الاَمدين القصير والمتوسط.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالٍ لها يحمل عنوان ( بعدَ عامٍ من معركة سيف القدس ).. مرَّ عام على وقوع معركة سيف القدس البطولية ، وتَبعاتُ هذه المعركة التي استَغرقت اثنى عشر يوما باتت تَطفو على السطح في فلسطينَ المحتلة حاملةً معها العديدَ من التغييراتِ السياسية والانعكاساتِ الاجتماعية والامنية . فحكومةُ نتنياهو سقطت وكانَ لهزيمةِ الصهاينة بمعركةِ سيف القدس مقابل فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة عاملا رئيسيا وقفَ وراءَ سقوطها . ( بعد معركة سيف القدس تم تشكيل حكومةٍ هشة بفلسطين المحتلة , فحكومة بينيت تَضُمُّ مزيجا غيرَ متجانس من الاحزاب ) من يمينيةٍ معتدلةٍ واخرى متطرفة ويسارية وضمَّت حتى حزبا يمثل عربَ 1948 ايضا , وهي مجموعةُ احزابٍ يَجمعها معارضةُ نتياهو فحسب ويُفرِّقُها العديدُ من العوامل .وفي كل الاحوال انتَهَجَت حكومة بينيت نفس سياسات نتنياهو الوحشية ضد الفلسطينيين وحاولت تمرير المزيد من مشاريعِ التهويد بالقدس فاصطَدَمَت بصلابةِ المقاومة في الضفة الغربية نفسها وخاصة في القدس كما انتقلت المقاومةُ لتنفيذِ عملياتٍ في تلِ ابيب وفي كلِ انحاء فلسطين المحتلة نفسِها الامر الذي زَعزَعَ حكومةَ نفتالي بينيت بشكل اكبر وفجَّر خلافاتٍ داخليةً اَوصَلَها الى فقدانِ الاغلبية بالكنيست ودفَعَ بها نحوَ حافةِ الهاوية . والتوقعاتُ تَطرَحُ احتمالَ عودةِ الكيان بسقوطها الى دوامة الفراغ السياسي.