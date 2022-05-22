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الموانئ الايرانية تحظى بامكانيات ممتازة لترانزيت السلع

الموانئ الايرانية تحظى بامكانيات ممتازة لترانزيت السلع
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية جليل اسلامي بان الموانئ الايرانية تحظى بامكانيات ممتازة لترانزيت السلع.

العالم - ايران

يتبع...

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الموانئ الايرانية تحظى بامكانيات ممتازة لترانزيت السلع

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