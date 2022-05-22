إصابة 10يمنيين بقصف للعدوان على منازلهم في الحديدة

العالم - اليمن

وأفادت "المسيرة نت" بإصابة 10 مواطنين من النساء والأطفال وتضرر ممتلكاتهم بقصف لقوى العدوان استهدف منزلين بمنطقة الفواهة الواقعة بين مديريتي حيس والجراحي.

وتواصل قوى العدوان خروقاتها للهدنة الإنسانية والعسكرية، وكذلك لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة بموجب اتفاق السويد، حيث أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق رصد 73 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة يوم أمس السبت.

وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق استحداث تحصينات قتالية في حيس، وتحليق 11 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة و4 غارات لطيران تجسسي على حيس، مشيرا إلى أن الخروقات تضمنت 13 قصفا مدفعيا و44 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

كما ارتكبت قوى العدوان، يوم أمس، 134 خرقا للهدنة في عدة محافظات، حيث ارتكبت 134 خرقاً منها 52 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية حول مدينة مأرب، فيما تم تسجيل 13 خرقا بقصف مدفعي، استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء وصرواح بمحافظة مأرب، وبني حسن بمحافظة حجة، والملاحيظ والمدافن بمحافظة صعدة.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في الفخيذة وجبل تويلق والكنب القديم بجيزان.

وتم تسجيل 68 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.