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الصحة العالمية تعلن عدد الإصابات بجدري القردة عالميا

الصحة العالمية تعلن عدد الإصابات بجدري القردة عالميا
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

قالت منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بمرض جدري القردة لدى البشر ارتفعت إلى 92 مع عدم تسجيل أية وفيات نتيجة لذلك.

العالم - العالم

بحلول يوم 21 مايو، تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير عن 92 حالة للمرض تم تأكيدها في المختبر، من 12 دولة من البلدان المشاركة غير الموبوءة.

وأكدت المنظمة أنه "حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بهذا المرض".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا ترتبط حالات جدري القرود المبلغ عنها بالسفر إلى المناطق الموبوءة.

تم الإبلاغ أيضا عن تسلسل الجينوم من عينة مأخوذة في البرتغال أظهر ارتباطا وثيقا بفيروس جدري القرود الذي تسبب في التفشي الحالي للحالات الواردة من نيجيريا إلى بريطانيا والكيان الإسرائيلي وسنغافورة في 2018 و 2019.

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