الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الملكة نور تخرج عن صمتها وتعلق على توصية المجلس بحق ابنها!

الملكة نور تخرج عن صمتها وتعلق على توصية المجلس بحق ابنها!
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

دعت الملكة نور أرملة ملك الأردن السابق الحسين بن طلال إلى التهدئة واحترام الإرادة الملكية، مشيرة مع ذلك إلى أن المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، ينطوي على "انتهاك للدستور".

العالم- الاردن

وكتبت الملكة نور عبر "تويتر" اليوم الأحد: "يجب علينا جميعا التزام الهدوء واحترام سيادة الملك لما فيه خير الشعب الأردني واستقراره".

وأضافت: "وفقا لخبراء قانونيين، فإن المجلس الذي شكل بموجب قانون الأسرة المالكة لعام 1937 يعد انتهاكا لدستور الأردن لعام 1952. الحق في التمثيل هو المفتاح".

وتابعت في تغريدة لاحقة: "لم يتم إرسال أي مرافعات أو إجراءات أو مداولات قانونية إدارية إلى المستشار الهاشمي بعد تكليف الحسن".

وكانت الملكة نور علقت الخميس على قرار الملك عبد الله الثاني تقييد تحركات نجلها الأمير حمزة، بالقول: "غريبة حقا الأشياء الخيالية المتداولة الآن".

وأضافت: "أصلي من أجل أن تسود العدالة والحقيقة لجميع الضحايا الأبرياء لهذا التشهير ذي الدوافع الشريرة".

جاء ذلك بعد أن أعلن الملك عبد الله الثاني أنه قرر "الموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته"، وذلك "بعد استنفاد محاولات التعامل مع كل ما ورد من أخي حمزة في إطار الأسرة".

وأضاف الملك في رسالة مطولة أنه بعد عام ونيف على كشف تفاصيل قضية "الفتنة"، استنفد الأمير حمزة "كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا"، وأنه "يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي" ولا يزال "يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة، ويتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة".

روابط ذات صلة

الأردن .. الأمير حمزة ووالدته يلتزمان الصمت تجاه قرار الملك

تفاعل واسع مع قضية الامير حمزة وشقيقه ملك الاردن

الأردن.. قرار الملك عبدالله يشعل مواقع التواصل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بيان حرس الثورة الاسلامية حول اغتيال الشهيد صياد خدايي

اليكم خارطة توضح شدة العاصفة الغبارية المرتقبة في العراق

وزيرة ثقافة سوريا تبحث مع وزير خارجية عمان سبل تعزيز التعاون

استشهاد عضو في حرس الثورة الاسلامية بنيران مسلحين في العاصمة طهران

الملكة نور تخرج عن صمتها وتعلق على توصية المجلس بحق ابنها!

الداخلية الإيرانية تنتقد عدم تقديم دعم لإيران لاستضافتها اللاجئين الأفغان