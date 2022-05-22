الملكة نور تخرج عن صمتها وتعلق على توصية المجلس بحق ابنها!

العالم- الاردن

وكتبت الملكة نور عبر "تويتر" اليوم الأحد: "يجب علينا جميعا التزام الهدوء واحترام سيادة الملك لما فيه خير الشعب الأردني واستقراره".

وأضافت: "وفقا لخبراء قانونيين، فإن المجلس الذي شكل بموجب قانون الأسرة المالكة لعام 1937 يعد انتهاكا لدستور الأردن لعام 1952. الحق في التمثيل هو المفتاح".

وتابعت في تغريدة لاحقة: "لم يتم إرسال أي مرافعات أو إجراءات أو مداولات قانونية إدارية إلى المستشار الهاشمي بعد تكليف الحسن".

وكانت الملكة نور علقت الخميس على قرار الملك عبد الله الثاني تقييد تحركات نجلها الأمير حمزة، بالقول: "غريبة حقا الأشياء الخيالية المتداولة الآن".

وأضافت: "أصلي من أجل أن تسود العدالة والحقيقة لجميع الضحايا الأبرياء لهذا التشهير ذي الدوافع الشريرة".

جاء ذلك بعد أن أعلن الملك عبد الله الثاني أنه قرر "الموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته"، وذلك "بعد استنفاد محاولات التعامل مع كل ما ورد من أخي حمزة في إطار الأسرة".

وأضاف الملك في رسالة مطولة أنه بعد عام ونيف على كشف تفاصيل قضية "الفتنة"، استنفد الأمير حمزة "كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا"، وأنه "يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي" ولا يزال "يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة، ويتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة".