الكونغو..قتلى من المتمردين وقوات الجيش في عملية أمنية

العالم -افريقيا

أعلن موقع "راديو أوكابي" المحلي اليوم الأحد "مقتل سبعة من المتمردين الأوغنديين المنتمين لجماعة "التحالف من أجل الديمقراطية" في اشتباكات مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو في قريتي "مابونو" و"باهاتسا" في قطاع "روينزوري" في إقليم "بيني" في "نور كيفو" (شرقي البلاد).

ونقل عن الناطق باسم العمليات العسكرية المنطقة أنطوني موالوشي، أن تلك العملية أسفرت أيضا عن مقتل عسكريين اثنين فضلا عن ضبط 4 أسلحة من بينها رشاش و3 بنادق كلاشينكوف".

وتابع أن "المزارعين الذين كانوا في حقولهم في منطقة الاشتباكات كانوا تحت حماية قوات الجيش"، وأشار موالوشي إلى أنه "في الوقت الحالي، سيطر الجيش على الأوضاع في المنطقة".

وأعلنت قوات الجيش في جمهورية الكونغو تحييد 7 إرهابيين ومقتل 2 من أفرادها خلال تخطيط جماعة إرهابية للسيطرة على قريتين في إقليم "نور كيفو" شرقي البلاد.

وفي 9 مايو الجاري، لقي 52 شخصا على الأقل مصرعهم وتم اختطاف 100 آخرين، في هجوم شنته جماعة "التعاون من أجل تنمية الكونغو" المسلحة على مجموعة من القرى في إقليم إيتوري، شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي الـ11 من أبريل/ نيسان الماضي، لقي نحو 20 شخصا مصرعهم في هجوم شنه متمردون أوغنديون، تابعون لجماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المسلحة، على قرية في إقليم إيتوري، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.