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المقداد يلتقي المبعوث الاممي لسوريا.. ماذا دار بينهما؟

المقداد يلتقي المبعوث الاممي لسوريا.. ماذا دار بينهما؟
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية والمغتربين السورية فيصل المقداد مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون المواضيع ذات الاهتمام المشترك وجهود الدولة السورية لتدعيم الاستقرار وخاصة عبر توسيع نطاق المصالحات وعمليات التسوية التي جرت وما زالت تجري في مناطق سوريا مختلفة.

العالم - سوريا

وتحدث المقداد خلال اللقاء اليوم عن مضمون وأهمية مرسوم العفو الذي صدر مؤخراً موضحاً أن كل الجهات المعنية تواصل العمل دون توقف لتنفيذ مرسوم العفو بشكل كامل.

وأشار المقداد إلى استمرار الاحتلال التركي لجزء من الأراضي السورية محذراً من خطورة التصريحات التي أطلقتها مؤخراً تركيا حول إقامة ما تسمى (منطقة آمنة) شمال سوريا ومطالباً المجتمع الدولي بعدم مساومة تركيا على أراضي دول الغير.

من جانبه وصف بيدرسون مرسوم العفو الأخير بأنه يشكل خطوة مهمة مشيراً إلى مجريات الزيارات واللقاءات التي أجراها مؤخراً كما تطرق إلى موضوع عقد الجولة القادمة من لجنة مناقشة الدستور في الـ 28 من الشهر الجاري.

حضر اللقاء بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين وأيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين وعبد الله حلاق وإيهاب حامد من مكتب الوزير.

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