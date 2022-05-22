بالفيديو.. هل العالم جاهز لمواجهة جدري القرود؟

العالم - أوروبا

مرض جدري القرود رصد فعليا بالأسابيع الأخيرة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والكيان الاسرائيلي، مما أثار مخاوف من احتمال انتشار الفيروس. يأتي هذا في الوقت الذي يركز فيه العلماء جهودهم لكشف كل المعلومات المتعلقة بالفيروس، مما يسهل عملية مواجهته.

المسؤولة الطبية بوحدة الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها بالصحة العالمية، إيفان بوليفا، توضح ان جدري القردة مرض نادر يحدث أساساً في المناطق النائية من وسط إفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية الماطرة، لكن لا يوجد أيّ علاج أو لقاح متاح لمكافحة المرض رغم أنّ التطعيم السابق ضدّ الجدري أثبت نجاعة عالية في الوقاية منه.

ووفق منظمة الصحة، كُشِف لأول مرّة عن جدري القردة بين البشر في عام سبعين من القرن الماضي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويشفى المصابون بجدري القردة بعد أسبوعين إلى اربع أسابيع عادة، وفق منظمة الصحة العالمية.

ولا يزال انتشار المرض يثير القلق، وهنا تشرح عالمة الاوبئة البريطانية سوزان هوبكينز انه لم يتضح بعد من أين أتت العدوى الجديدة وكيف وصلت إلى أوروبا. هوبكنز اوضحت أن المرض يبدأ كنوع من البقع الحمراء ويُشبه إلى حد ما جدري الماء، موضحة أنه لا يوجد لقاح مباشر لجدري القرود.

ويصر الخبراء البارزون على أن جدري القرود لن يخرج عن نطاق السيطرة مثل كورونا، الذي أجبر العالم على عامين من القيود المعوقة اقتصادياً، ومع ذلك، فقد وصفوا الموقف المتصاعد في بريطانيا بأنه مقلق بلا شك و غير مسبوق.

ويبقى السؤال هل العالم مستعد لمرض ووباء جديد وهو الذي لم يستفق يعد من كابوس فيروس كورونا؟