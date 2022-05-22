خرازي: لن نسمح للصهاينة بأن يعشعشوا في المنطقة

العالم - إيران



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خرازي أمام مؤتمر "العرب وإيران: حوار حول أزمات المنطقة" الذي عقد في الدوحة مؤكدا حصول طهران على التقنية النووية بهدف تنمية التقنية النووية لأهداف سلمية بحتة مشددا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر ذلك من مصالحها الوطنية ولن تسمح لأحد أن يحدد لها حق في استخدام هذه التقنية لأهداف سلمية.

وقال: إن إيران أعلنت أكثر من مرة بأن استخدامها للطاقة النووية إنما يصب في أهداف سلمية حيث لم يبق في المفاوضات الحالية بين إيران والدول الغربية إلا عدة مواضيع يجب حلها، خاصة وأن الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الخاص للأتحاد الأوروبي إلى طهران مهدت الطريق لاستمرار المفاوضات.

وتطرق رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية إلى المؤامرات التي يحوكها الكيان الصهيوني ضد دول المنطقة وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بينها استشهاد الإعلامية الفلسطينية الشجاعة "شيرين أبو عاقلة" وشدد على أن هذا الكيان أثبت من خلال هذه الجريمة البشعة اانه لايلتزم بأي حد لجرائمه.

وأعرب خرازي عن بالغ أسفه للهوث بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع هذا الكيان المجرم بدل إدانته والدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، مؤكدا أن إيران لن تسمح لهذا الكيان أن يعشعش في المنطقة أبدا.

ورأى وزير الخارجية الإيرانية الأسبق أن دخول كيان الاحتلال إلى منطقة الخليج الفارسي لن يؤدي إلى الأمن والاستقرار، وذلك لأنه لا هدف له سوى إثارة التوتر في المنطقة وبث الفرقة بين دولها.

وأشاد في الختام بدولة قطر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والثقافية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية معربا عن تفاؤله لهذه العلاقات خاصة وأن الدوحة تعتبر عاملا ناشطا في التعامل الإقليمي والعالمي.