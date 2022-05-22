أجواء مبشرة في سوريا بعد العفو الرئاسي وزيارة بيدرسون

العالم - مراسلون

في ظل اجواء يراها المتابعون ايجابية ومبشرة باتجاه دفع العملية السياسية نحو الامام، التقى المبعوث الاممي الى سورية غير بيدرسون، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، للتحضير لعقد جولة ثامنة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور.

وقال غير بيدرسون:"استمعت وبالتفصيل حول مرسوم العفو الاخير الذي اصدره الرئيس الاسد؛ هذا العفو قد يكون له انعكاسات جيدة. كما بحثنا في لجنة صياغة الدستور وكما تعلمون سيكون لدينا اجتماع في جنيف في الـ28 من الشهر الحالي حيث ستشارك الوفود الثلاثة واتمنی ان يكون الاجتماع جيداً ويمكن من خلاله ان نتقدم".

المقداد اطلع الضيف على حيثيات مرسوم العفو الرئاسي، كما جرى بحث ملفات عدة، بعضها متعلق بالقرار الأممي ٢٢٥٤، اضافة الى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب السوري وكذلك ملف المهجرين في الداخل واللاجئين.

وقال الخبير الاستراتيجي، عوني الحمصي لقناة العالم:"انا اعتقد ان الكرة في ملعب غير بيدرسون للضغط علی الاطراف الاخری وخاصة الاقليمية منها التركي والدول الغربية والولايات المتحدة للانكفاء عن الممارسات والضغوط والارهاب الاقتصادي والحصار وغيرذلك حتی يتاح للشعب السوري وخاصة ان سوريا سباقة خطوتين أو اكثر الی الامام".

دمشق قدمت دفعه ايجابية، وفق ما يراه محللون، من خلال العفو الرئاسي الذي استفاد منه المئات، وعلى الاخرين اثبات حسن نيتهم منخلال رفع جزء من العقوبات والحصار الغربي الذي القى بظلاله على ازمات اقتصادية متلاحقة تعيشها البلاد.

تأتي زيارة بيدرسون في توقيت اقليمي حساس ما يعكس ثقته بالحكومة السورية علی انجاح رغبته وعلی ايجاد حل سياسي للأزمة في سوريا.