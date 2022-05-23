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مصر.. الإفراج عن نجل برلماني في واقعة مقتل عامل نظافة

مصر.. الإفراج عن نجل برلماني في واقعة مقتل عامل نظافة
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

قرر القضاء المصري الإفراج عن نجل برلماني، وتسليمه لوالده والتنبيه عليه بحسن رعايته، بعد وضعه في إحدى دور الرعاية، لاتهامه بقتل عامل نظافة.

العالم - مصر

ودفعت أسرة الطفل المتهم بانتفاء القصد الجنائي من ارتكاب الجريمة، وتعهدت برعاية ابنها وقدمت كل الدفوع القانونية التي تؤكد صحة زعمها.

كما تعهد والد الطفل المتهم في هذه القضية برعاية الطفل والحفاظ عليه وحسن تنشئته، واصطحبه رفقة الأسرة إلى منزله، في سيارة خاصة بعد الإفراج عنه من دار الرعاية.

وطيلة الأيام الماضية عكف دفاع أسرة الطفل المتهم على دراسة القضية وتقديم دفوعه وجمع أدلة براءته، وقدم مذكرة لجهات التحقيق تثبت براءة الطفل وعدم نيته ارتكاب الجريمة، واستبعاده من شبهة القتل.

وكانت النيابة العامة أصدرت قرارا سابقا بوضع المتهم في أحد دور الرعاية، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين في الواقعة، نجل البرلماني طفل يبلغ من العمر 14 عاما، ونجل عمه، وآخر.

واتهم نجل البرلماني، وآخرين، بقتل عامل نظافة والتعدي عليه بالضرب ثم اصطحابه لمنطقة سكنهم، وبيّنت التحريات وكاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تعدي نجل شقيق البرلماني على المجني عليه بالضرب حيث أظهر مقطع الفيديو الشاب راقدا على الأرض، والمتهم يضربه بالقدم في أنحاء متفرقة بجسده.

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