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محمد صلاح يحتفل مع زوجته وابنتيه بعد تتويجه بجائزتين

محمد صلاح يحتفل مع زوجته وابنتيه بعد تتويجه بجائزتين
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

احتفل النجم المصري محمد صلاح، مع زوجته وابنتيه، بتتويجه بجائزتي أفضل هداف وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

العالم - رياضة

واستلم النجم المصري الجائزتين عقب نهاية المباراة التي تغلب فيها فريقه على وولفرهامبتون 3-1 ، في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسلم صلاح جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لهداف "البريميرليغ"، بعدما تقاسمها مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، وجائزة أفضل صانع أهداف، بعد مساهمته في تسجيل زملائه في ليفربول لـ13 هدفا.

وظهرت زوجة صلاح، ماجي بالإضافة إلى ابنتيه مكة وكيان في ملعب "أنفيلد"، عقب نهاية مباراة "الريدز" وولفرهامبتون، للاحتفال مع النجم المصري بتتويجه بالجائزتين.

ورغم تتويجه بهاتين الجائزتين، فإن فرحة صلاح لم تكتمل بعدما فشل فريقه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الذي خسره بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، الذي قلب تأخره أمام أستون فيلا 0-2 في الجولة الأخيرة إلى فوز بنتيجة 3-2 في ظرف خمس دقائق.

ولدى صلاح فرصة أخرى للتتويج بلقب جديد مع ليفربول، الذي يواجه في الـ28 من الشهر الجاري نادي ريال مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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