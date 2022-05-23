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وزير لبناني يدعو دول العالم لمساعدة لبنان

وزير لبناني يدعو دول العالم لمساعدة لبنان
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية، دول العالم مساعدة لبنان من دون أي قيد او شرط.

العالم - لبنان

وقال حمية اليوم الاثنين خلال تسلم هبة الباصات من فرنسا في مرفأ بيروت: ندعو دول العالم مساعدة لبنان من دون أي قيد أو شرط كما فعلت فرنسا.

وشدد حمية، على أنّ الهدف الأساسي هو تفعيل المرافق العامة البدء بإعداد إطار قانوني جديد للنقل في لبنان، تكون فيه الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المُسهِّل . وأشار إلى أنّ لبنان ليس عاجزاً ولا فقيراً ولا مفلساً، إنما يعاني من أزمة مالية واقتصادية حادة، بسبب السياسات المالية لمدة 30 عاماً مرَّت وأن إيرادات مرفأ ومطار بيروت ارتفعت.

وقال: هدفنا زيادة إيرادات الدولة دون المساس بجيوب المواطنين. وكان حمية، قد لفت، في وقت سابق، الى أن هناك خمسون باصاً من الدفعة الأولى من هبة الباصات الفرنسية جرى تحميلها في مرفأ مرسيليا، وستصل إلى مرفأ بيروت في 2022-5-23، موضحاً أن مساعدة الدول الصديقة للبنان وشعبه مرحب بها على الدوام ما دامت غير مشروطة وتطال لبنان بكافة أطيافه ومناطقه.

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