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صواريخ "باور 373" تدخل الخدمة بالدفاع الجوي الايراني

صواريخ
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد قوة الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد علي رضا صباحي فرد بان المنظومة الصاروخية "باور 373" ايرانية الصنع دخلت الخدمة العملانية بالدفاع الجوي للبلاد.

العالم - ايران

يتبع...

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