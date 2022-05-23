كيف تعاملت السلطات العراقية مع العواصف الترابية التي اجتاحت البلاد

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة للعواصف الترابية التي ان تلك الظاهرة باتت مصدر قلق للعراقيين بكافة أطياف الحكومة والشعب العراقي، حيث ان هنالك دراسات ومحاولات ومساع على المستوى الحكومي ومؤسسات الدولة للتقليل من الضرر الناجم عن تلك العاصفة الترابية.

اجتاحت العراق أشار مراسلنا الى أن الانواء الجوية تحذر من ارتفاع العواصف الترابية الى اكثر من 350 حالة سنويا في 2050.

وكانت قد أعلنت السلطات العراقية إغلاق الأجواء، وإيقاف حركة الطيران في العاصمة بغداد بسبب العواصف الترابية التي تجتاح البلاد، في ظاهرة باتت متكررة خلال الشهرين الماضيين.



وغطت كتل ترابية العاصمة بغداد ومناطق أخرى وصولا إلى مدينة أربيل في الشمال، ما دفع السلطات الى تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والإدارات، وإغلاق المطارات.



واستيقظ السكان على طبقات من الغبار تغطي منازلهم وسياراتهم، فيما كان مستوى الرؤية ضئيلا جدا.



واصيب نحو عشرة آلاف شخص بحالات اختناق حادة جراء العاصفتين الأخيرتين اللتين اجتاحتا العراق.

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