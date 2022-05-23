شاهد.. لليوم الثاني عاصفة غبارية تبتلع مدينة دير الزور في سوريا

العالم - سوريا

وأكد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور ربيع العرفي في تصريح لـسانا أن المحافظة وضعت منذ يومين كل فرق الطوارئ والكوادر الصحية في حالة استنفار قصوى تحسباً لأي طارئ قد يحصل خلال العاصفة وتم نشر سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة والهلال الأحمر العربي السوري وفرق الإطفاء والدفاع المدني على عدد من المحاور ضمن المدينة.

من جانبه بين مدير صحة دير الزور بشار الشعيبي أن المديرية رفعت الجاهزية في مشافيها والنقاط الطبية التابعة لها وقامت بتأمين أسطوانات الاوكسجين والأدوية والعناصر لاستقبال حالات الإسعاف لمرضى الربو التي تزداد في هذه الأجواء إضافة إلى رفع جاهزية أقسام الإسعاف لاستقبال حالات الكسور أو الحوادث التي قد تسببها العاصفة.

ودعا الشعيبي المواطنين بشكل عام وخاصة مرضى الربو إلى عدم الخروج في هذه الأجواء إلا للضرورة واستخدام الكمامات إلى أن تنخفض شدة العاصفة الغبارية حفاظاً على صحتهم.