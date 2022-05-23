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نائب رئيس الوزراء العماني يلتقي الرئيس رئيسي في مسقط

نائب رئيس الوزراء العماني يلتقي الرئيس رئيسي في مسقط
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

التقى نائب رئيس الوزاء في سلطنة عمان"فهد بن محمود ال سعيد" اليوم الاثنين، برئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" الذي يزور السلطنة على راس وفد رفيع.

العالم - ایران

هذا اللقاء، جرى عقب القمة الثنائية (اليوم) بين "اية الله رئيسي" والسلطان "هيثم بن طارق ال سعيد" ومادبة الغداء الرسمية التي اقامها سلطان عمان على شرف ضيفه.

و وصل "آية الله رئيسي" اليوم الاثنين الى العاصمة العمانیة مسقط، يرافقه وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة السلطان هيثم بن طارق ال سعيد، وفي سياق مبادئ حسن الجوار والاهداف المشتركة لتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بین البلدین.

واقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الجمهورية الاسلامية في قصر العلم بحضور سلطان عمان.

وفي تصريحه للصحافيين قبيل مغادرة البلاد، اعتبر اية الله رئيسي الزيارة، بانها "تأتي في اطار بناء علاقات جيدة مع دول الجوار ونأمل بأن تستمر هذه الزيارات".

واكد على ان "العلاقات التجارية بين إيران وسلطنة عمان ستشهد نموا بالتأكيد وفي مختلف المجالات بما فيها النقل والطاقة والسياحة والسياحة العلاجية"؛ مبينا انه سيتم خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم ثنائية و وضع خطط مشتركة لمتابعة وتنفيذ هذه الوثائق.

واعتبر رئيس الجمهورية، ان تمتين العلاقات ضمن الاهداف الرئيسية من زيارته لسلطنة عمان؛ مشددا على أن "التعاون الإقليمي واجراء الحوار من شأنهما ان يضمنا الامن لمنطقتنا".

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