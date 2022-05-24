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حادث انهيار مبنى "متروبل" في آبادان: انقاذ 3 اشخاص وارتفاع الضحايا الى 7

حادث انهيار مبنى
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد محافظ خوزستان وحاكم مدينة آبادان الخاص احسان عباس بور عن انقاذ 3 اشخاص من تحت الانقاض فيما ارتفع عدد القتلى الى 7 اشخاص.

العالم - ايران

وقال عباس بور في تصريح صحفي الاثنين: انه تم انقاذ 3 اشخاص كانوا في عداد المفقودين من تحت الانقاض ولكن للاسف ارتفع عدد القتلى الى 7 اشخاص.

واضاف: ان جهود كوادر الاغاثة اثمرت عن انقاذ 3 كانوا عالقين تحت الانقاض، وقد تعرضوا لاصابات وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتابع مساعد محافظ خوزستان وحاكم مدينة آبادان الخاص: للاسف ان عدد الضحايا ارتفع الى 7 اشخاص.

وكانت الحصيلة السابقة حسب بيان صادر عن السلطات الصحية هي 6 قتلى و 27 جريحا.

يذكر ان جزءا من برج "متروبل" في آبادان قيد الانشاء قد انهار ظهر يوم امس الاثنين.

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