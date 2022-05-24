أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

اطلاعات ..

زيارة رئيس الجمهورية لمسقط .. إبرام إثنتي عشرة مذكرة تفاهم وبروتوكول بين إيران وعمان

ايران ..

رئيس الجمهورية يجري مباحثات مع سلطان عمان بمسار توطيد علاقات الجيرة

ابرار ..

إستشهاد عقيد بالحرس من مدافعي مراقد أهل البيت (ع) برصاص عملاء للإستكبار والصهيونية

جمهوري اسلامي ..

ردود فعل وإنعكاسات داخلية ودولية واسعة على جريمة إغتيال الشهيد صياد خدائي بطهران

كيهان ..

حزب الله لبنان يؤكد أن أغلبية نواب البرلمان الجديد من المعادين للكيان الصهيوني

حمايت ..

روسيا تتهم الغرب بمنع كييف من مواصلة المفاوضات مع موسكو لوقف الحرب بأوكرانيا

آفتاب يزد ..

بايدن يهدد بالتدخل عسكريا في حالة شن الصين هجوما على تايوان

خراسان ..

تخبط البيت الأبيض للتعتيم على هفوة بايدن بتهديد الصين عسكريا حول تايوان

ابتكار ..

محافل سياسية عراقية تتحدث عن إحتمال حل البرلمان للخروج من أزمة تشكيل حكومة جديدة

مردم سالاري ..

إعتراف المخابرات الصهيونية الموساد بصورة ضمنية بوقوفها وراء إغتيال الشهيد صياد خدائي

رويش ملت ..

رئيس الجمهورية .. سنثأر لامحالة لدم الشهيد صياد خدائي

رسالت ..

في ذكرى تحرير مدينة خرمشهر.. خرمشهر محطة في طريق تحرير بيت المقدس

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

ابرار ..

صحيفة ابرار كتبت عن ( تحرك الجمهوريين لمساءلة بايدن) قائلة ..ان ضعف ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن على صعيد السياسات الداخلية والدولية وفشله في كبح جماح التضخم الاقتصادي , واقع بات يطرح شكوكا حول مستقبله السياسي واقرب مما كان متصورا.

( إن الساحة الأمريكية تشهد تحركات جمهورية مكثفة لإيجاد أرضية صلبة لمساءلة بايدن مقدمة لعزله من منصبه ) فالجمهوريون يراهنون على الفوز في انتخابات الكونغرس النصفية القريبة املا في استعادة اغلبيتهم الضائعة في مجلسي النواب والشيوخ, وعندها ستكون الاجواء والمعادلات مناسبة تماما لتنفيذ مخطط عزل بايدن في منتصف مهامه الرئاسية خاصة مع تفاقم الاستياء العام وحتى بين اوساط ديمقراطية من ميوعة مواقفه وزلاته اللسانية وهفواته وحالة الضياع التي تظهر على سلوكياته من حين لاخر والتي تعكس من وجهة نظر غالبية الامريكيين عدم قدرة بايدن على التركيز.

خراسان ..

حول الحرب الاوكرانية كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( الروس يسعون للسيطرة على دونباس بالكامل) .. يبدو واضحا ان القوات الروسية وسعت هجماتها في اقليم دونباس شرق اوكرانيا الى هو ما اكثر من مجرد ضمان استقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك ذات الاغلبية السكانية من اصول روسية في هذا الاقليم . ( إن الدفاع عن دونيتسك ولوهانسك بإقليم دونباس الأوكراني كان أحد المبررات الروسية الرئيسية للحرب على أوكرانيا) لكن وتيرة الاحاداث والتطورات الميدانية باتت تعطي انطباعا واضحا بأن اهداف روسيا باتت ابعد من مجرد ضمان استقلال تلك المنطقتين , فدخول الغرب على مسار الحرب الاوكرانية حول الموضوع الى مواجهة غير مباشرة حتى الان على الاقل بين روسيا والناتو وبالتالي تغيرت الاهداف الاولية للحرب كما يبدو , وقد يكون هدف موسكو السيطرة بالكامل على بحر ازوف وكل منافذ اوكرانيا على البحر الاسود وربما على مناطق واقاليم اخرى باوكرانيا.

كيهان ..

سلطت صحيفة كيهان الضوء على مواجهة الرئيس الامريكي مظاهرات مناهضة لامريكا بجولته الاسيوية وكتبت في تقريرها (اليابانيون أيضا تظاهروا ضد زيارة بايدن ).. الرئيس الامريكي واجه في جولته الاسيوية مظاهرات مناهضة للولايات المتحدة في كوريا الجنوبية والفلبين , وهذا الامر تكرر لدى وصوله لليابان ايضا . ( اليابانيون تظاهروا بطوكيو ومدن يابانية أخرى منددين بهذه الزيارة ومطالبين بخروج القوات الأمريكية وإغلاق قاعدة أوكيناوا) هذه المظاهرات حملت صدمة غير متوقعة لبايدن وحسب محافل مقربة للبيت الابيض وعلى اعتبار ان بلدان مثل كوريا الجنوبية تعتمد بالكامل على وجود قوات امريكية في اراضيها مقابل جارتها الشمالية النووية القوية . وكذا الحال بالنسبة لليابان حسب رؤية امريكية تحذر من تنامي تيارات داخلية مناهضة للولايات المتحدة في بلدان حليفة لواشنطن .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية التركي لفلسطين المحتلة متسائلة في مقالها ( ماذا وراء زيارة أوغلو ؟) .. وسط اجواء تصعيد الكيان الصهيوني لجرائمه الوحشية ضد الفلسطينيين والمسجد الاقصى,يستعد وزير الخارجية التركي مولود جاووش اوغلو لزيارة فلسطين المحتلة الامر الذي يطرح تساؤلات عن هدف هذه الزيارة . ( إن تركيا لم تقطع علاقاتها أبدا مع الكيان الصهيوني في أي وقت حتى بعد أحداث السفينة التركية مرمرة عام 2010 ) نعم مرت العلاقات بين انقرة وتل ابيب بمراحل مد وجزر متأثرة بمصالح وسياسات وكذلك بتناقضات السياسات التركية وبتكتيكاتها من حين لاخر, لكن ما يحدث منذ نحو عام هو اندفاع حكومة اردوغان في تحسين جسور العلاقات مع تل ابيب رغم شعارات اردوغان بدعم القضية الفلسطينية. وفي كل الاحوال ترتبط زيارة اوغلو يوم غد لتل ابيب برغبة تركيا في تنسيق المواقف بشأن حقول الغاز في البحر الابيض المتوسط مقابل قبرص واليونان كما ترتبط برغبة تركيا باستيراد الغاز من الكيان والمستخرج من حقول غازية فلسطينية ولبنانية ايضا بالبحر الابيض المتوسط .

اطلاعات ..

سلطت صحيفة اطلاعات الضوء على ( إعلان تل أبيب الأنذار في سفاراتها بالعالم ) وكتبت في مقال بهذا العنوان .. اعلن الكيان الصهيوني حالة الانذار في سفاراته بمختلف بلدان العالم وفي صفوف قواته مقابل لبنان وسوريا تحسبا لرد ايراني انتقامي محتمل على اغتيال ضابط كبير في حرس الثورة بطهران. ( إن أصابع الإتهام موجهة بالدرجة الأولى للكيان الصهيوني في إغتيال الشهيد صياد خدائي امام منزله بطهران ) حيث اطلق مسلحان يستقلان دراجة نارية النار عليه من اسلحة مزودة بكاتم للصوت, وهذه الطريقة سبق ان نفذها الموساد الصهيوني في اغتيال شخصيات علمية في ايران الامر الذي عزز الشكوك بكونه يقف وراء الجريمة الاخيرة هذا بالاضافة الى حوافزه العدوانية واحقاده المعروفة . كما ان اعلان الكيان لحالة الانذار وتركيزه المبالغ فيه على تغطية انباء هذه الجريمة زاد من احتمال وقوفه وراءها . ان ايران اكدت على اعلى المستويات بأن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب ومهما يكن الجهة التي تقف وراءها . والرئيس ابراهيم رئيس اكد بنفسه ان ايران ستثأر لا محالة لدماء هذا الشهيد .