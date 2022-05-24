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عدد ضحايا حادث انهيار المبنى في آبادان يرتفع الى 10 أشخاص

عدد ضحايا حادث انهيار المبنى في آبادان يرتفع الى 10 أشخاص
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

اعلن المدير العام لجمعية الهلال الاحمر في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران "وحید شعباني" عن ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار المبنى في مدينة آبادان الى 10 أشخاص.

العالم - ايران

واشار شعباني الى العثور على 3 جثث في الطابق الاول من المبنى المنهار وقال: تم اخراج جثة احد هؤلاء الاشخاص الثلاثة فيما الجهود مستمرة لاخراج الجثتين المتبقيتين.

واضاف المدير العام لجمعية الهلال الاحمر في محافظة خوزستان قائلا: لقد استمر رجال الاغاثة منذ يوم امس في جهودهم لانقاذ العالقين تحت الانقاض.

وكانت آخر حصيلة صدرت يوم امس عن الجهات الطبية المعنية في مدينة آبادان هي 7 قتلى و 27 جريحا.

جدير بالذكر ان مبنى "متروبل" المعروف ببرج "دوقلو" في مدينة آبادان الذي كان قيد الانشاء قد إنهار ظهر امس الاثنين.

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