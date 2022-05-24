القاء القبض على 8 افراد متهمين على خلفية حادث انهيار المبنى في آبادان

العالم - ايران

وأكد " دهقاني" لدى تفقده اليوم الثلاثاء مكان الحادث وجود 6 اشخاص اخرين من موظفي بلدية آبادان بين الذين القي القبض عليهم ماعدا المالك والمقاول والمشرفين على هذا المشروع.

واضاف قائلا: ان عدلية آبادان تتابع كيفية وقوع هذا الحادث وستتصدى لكل الذين أهملوا الاشراف على المشروع وسيتم الاعلان للشعب الايراني عن نتائج الجهود بعد دراسة الموضوع بشكل دقيق.

وقدم رئيس عدلية محافظة خوزستان تعازيه ومواساته لعوائل هذا الحادث المؤلم وأكد انه سيتم البت بشكل خاص في الملف الخاص بهذا المبنى والتصدي الحازم والقانوني لكل المسببين والذين كان لهم دور مباشر او غير مباشر في ذلك كل على اساس حجم دوره.

وتابع قائلا: ان البت بهذا الملف ياتي في اولوية اعمال عدلية محافظة خوزستان وسيتم معاقبة الذين لهم دور في وقوع الحادث وتحديد نسبة تقصيرهم.

جدير بالذكر ان انهيار مبنى من 10 طوابق في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران يوم امس الاثنين ادى حسب احدث حصيلة الى مصرع 10 اشخاص واصابة 35 آخرين بجروح.