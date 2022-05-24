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باختصار.. جريمة إغتيال إرهابية بطهران

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

استشهد المدافع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام العقيد حسن صياد خدايي في عمل إرهابي معاد للثورة الإسلامية وعلى يد عناصر تابعة للاستكبار العالمي.

العالم - باختصار

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