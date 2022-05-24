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باختصار..زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي لمسقط

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

إستقبلت سلطنة عمان رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي بحفاوة بالغة في زيارته الرسمية القصيرة .

العالم - باختصار

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