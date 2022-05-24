شاهد: أدلة جديدة حول مبنى متروبول المنهار في آبادان

خاص بالعالم

واكدت مراسلتنا، كما ان هناك قلق من انهيار البرج بالكامل بعد انهيار اجزاء كبيرة منه، مشيرة الى ان وزير الداخلية زار منطقة الحادث على رأس هيئة حكومية لتفقد عملية الانقاذ.

من جانبه، صرح المتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية لمراسلتنا: بانه يجب الانتباه الى ان هناك ادلة بشان وجود اكثر من 50 شخصا في الطوابق السفلية للمبنى وهذا ما يزيد من قلقنا، مؤكداً انه تم تهيئة واعداد اكثر من 50 سيارة اسعاف، اضافة الى اعلان كل مستشفيات البلاد عن استعدادها لمعالجة المصابين.

هذا وقد ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى متروبل الإداري التجاري في مدينة آبادان جنوبَ غربي إيران الى احدَ عشَر شخصاً.

وقال الهلال الأحمر الايراني إن نحو اربعين آخرين اُصيبوا بجروح مع الاعلان عن انتهاء عملية انتشال جميع العالقين تحتَ أنقاضِ المبنى الذي انهار يوم امس.

وفيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتِها لمعرفة أسباب انهيار المبنى الواقع في مركز المدينة، أعلنت السلطات القضائية توقيف عشرة اشخاص على ذمة التحقيق.