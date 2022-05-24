القضاء الايراني: حكم إعدام عميل الموساد "جلالي" سينفذ في موعده المقرر

العالم - ايران

وأضاف ستايشي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء أن عملية محاكمة أحمد رضا جلالي مكتملة، وتبادله مع المواطن الإيراني المعتقل في السويد حميد نوري ليس مطروحا على الإطلاق، وسينفذ حكم الإعدام الصادر بحقه في موعده المقرر.

وتابع ستايشي أن جميع معايير حقوق الإنسان تمت مراعاتها فيما يتعلق بأحمد رضا جلالي، متسائلا "لكن هل تم مراعاة هذه المعايير والحقوق فيما يتعلق بحميد نوري؟"

وأكد ستايشي أن معايير حقوق الإنسان قد انتهكت في احتجاز حميد نوري وإن ملف اعتقاله يتأثر بضغط المنافقين (جماعة مجاهدي خلق الإرهابية) والضغوط السياسية، وإن عدم مراعاة تلك المعايير يجعل محاكمته باطلة.

وأضاف ستايشي أن: "المواطن الإيراني المعتقل في السويد حميد نوري حرم من حق توكيل محام لنفسه وأن الاتصال بينه وبين عائلته مقطوع منذ 20 يوما ، فأين حقوق الإنسان؟"

كما أشار ستايشي أيضا إلى ملف احتجاز الدبلوماسي الإيراني أسدالله اسدي في بليجكا قائلا "إن الاحتجاز والملاحقة القضائية وصدور الحكم على أسدي، غير قانوني، فهو ديبلوماسي إيراني واحتجازه يتعارض مع القوانين الدولية."

وتابع: إننا نعتبر محاكمة أسدي في ألمانيا وبلجيكا غير قانوني فهو محروم من أبسط الحقوق تماما مثل المواطن الإيراني المحتجز في السويد نوري، وإيران ستستخدم كافة إمكانياتها القضائية والدبلوماسية بشكل فعال لإطلاق سراح أسدالله اسدي ونطالب الحكومة البلجيكية بإطلاق سراحه دون أي تأخير.