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"14 فبراير" البحريني يدين اغتيال الشهيد العقيد خدايي في طهران

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أدان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين، عملية اغتيال الشهيد «صياد خدايي»، الضابط والقائد المدافع عن الحرم الزينبي في الحرس الثوري الإيراني، وحمل الموساد الصهيوني المسؤولية عبر أدواته الإرهابية القذرة.

العالم- البحرين

وقال المجلس السياسي في الائتلاف في بيانٍ عبر موقعه الإلكتروني اول امس الاحد، إن اغتيال الشهيد خدايي، هي عملية جبانة نفذها مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية، عبر إطلاق خمس رصاصات قاتلة على الشهيد بالقرب من منزله، في العاصمة الإيرانية طهران.

وقدم الائتلاف التعازي إلى قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي، والحرس الثوري وعموم الشعب الإيراني بفقد هذه القامة الجهادية.

وسأل الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وشدد على الحق في الانتقام العاجل من المجرمين القتلة وآمريهم.

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