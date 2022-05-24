الصحة الإيرانية: 268 إصابة و 7 وفيات جديدة بكورونا

العالم - إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 230 ألفا و 589 إصابة مؤكدة.

وأوضحت أن من بين المصابين الجدد، تم ادخال 75 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: أن 641 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية ألفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي7 ملايين و 37 ألفا و 536 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير إلى تسجيل 7 وفيات من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 141 ألفا و 288 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 502 ألف و 622 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 801 ألف و 487 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و 461 ألفا و 84 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 149 مليونا و 765 ألفا و 193 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 61 ألفا و 911 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) أو الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 255 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 193 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة خطورة جدا).