الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢
٠٢:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الإيرانية: 268 إصابة و 7 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 268 إصابة و 7 وفيات جديدة بكورونا
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 268 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ نحو 149 مليونا و 765 ألف جرعة.

العالم - إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 230 ألفا و 589 إصابة مؤكدة.

وأوضحت أن من بين المصابين الجدد، تم ادخال 75 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: أن 641 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية ألفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي7 ملايين و 37 ألفا و 536 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير إلى تسجيل 7 وفيات من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 141 ألفا و 288 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 502 ألف و 622 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 801 ألف و 487 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و 461 ألفا و 84 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 149 مليونا و 765 ألفا و 193 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 61 ألفا و 911 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) أو الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 255 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 193 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة خطورة جدا).

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

انقاذ 32 مصابا من تحت انقاض المبنى المنهار في آبادان

ايران.. أول مختبر دفع فضائي يحصل على شهادة دولية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. المنطقة العازلة في الشمال السوري.. وتغيير الخرائط العسكرية

اليابان تعلن اقتراب طائرات حربية روسية وصينية من مجالها الجوي

السلطة الفلسطينية تطالب واشنطن برفع منظمة التحرير من قائمة الإرهاب

الناتو: واثقون من الوصول لتوافق مع تركيا على انضمام السويد وفنلندا

هذا ما كشفته الشرطة الفرنسية عن واقعة القتل في سفارة قطر

الحاج حسن: كتلة الوفاء للمقاومة من القوى التغييرية الأولى في لبنان