المقداد وعبد اللهيان يبحثان هاتفياً القضايا ذات الاهتمام المشترك

العالم - سوريا

وتم خلال الاتصال أيضاً بحث سبل التعاون القائم بين البلدين حيث جرى التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور المنظم حيال التطورات في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية.

وعبر الوزير المقداد عن الارتياح لتطور العلاقات بين سوريا وإيران وأهمية دفعها في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية معرباً عن تقدير سوريا لدعم إيران المستمر لها.

بدوره أكد عبد اللهيان على عمق العلاقات الاستراتيجية بين سوريا وإيران وجدد وقوف بلاده إلى جانب سوريا وشعبها واستمرارها في تقديم المساعدة اللازمة لتجاوز الآثار السلبية للإجراءات القسرية الغربية المفروضة عليها مشدداً على وقوف سوريا وإيران في خندق واحد بمواجهة المخططات الغربية الهادفة إلى النيل من أمن المنطقة واستقرارها.

كما تطرق الوزيران خلال الاتصال للأوضاع المناخية التي تسيطر على المنطقة وتسببت بعواصف رملية في عدد من بلدانها بما فيها شرق سوريا والعراق وإيران وأدت إلى تعطل الحياة والمرافق العامة في بعض هذه الدول حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور لبحث سبل التعامل مع هذه الظواهر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.