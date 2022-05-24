الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

اعتقال 13 "إرهابياً بارزاً" في ثلاث محافظات عراقية

اعتقال 13
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الثلاثاء، عن اعتقال 13 "إرهابياً بارزاً" في محافظات بغداد وديالى وكركوك.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، "نفذت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عمليات نوعية تميزت بالدقة في أداء الواجب لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية في بغداد والمحافظات، حيث القت القبض على (9) إرهابيين في بغداد أحدهم عمل بما يسمى امني قاطع الفلوجة سبق ان هرب خارج البلاد عام ٢٠١٦ وعاد اليها منذ فترة محاولا التخفي باسم مستعار وتغيير محل سكناه، ولديه ثلاثة اشقاء ضمن صفوف داعش قتلوا جميعا خلال عمليات التحرير".

وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على ارهابي في محافظة ديالى عمل بما يسمى مفارز قاطع ديالى ومسؤول عن جمع المعلومات ضد القوات الامنية وتحركات القطعات العسكرية مختص في زرع العبوات الناسفة ونفذ عمليات استهداف للكاميرات الحرارية وتفجير عدة دور للمواطنين لغرض ابتزازهم ودفع فدية مالية".

وأشار بيان الخلية الى "القاء القبض على ارهابي في محافظة كركوك المكنى (ابو سعيد) عمل بما يسمى ديوان الجند بصفة عنصر سيطرات، ومن خلال التحقيقات الاولية اعترف بالاشتراك بجرائم في منطقة وقود الفرابي في قرية كواز"، مضيفاً "كما القت القبض على ارهابي اخر اعترف بوجود احد معاونيه في المحافظة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز الوكالة ونصب كمين محكم له في احدى السيطرات محاولا الهرب الى محافظة اخرى والقبض عليه والذي اعترف ايضا بعمله بصفة مقاتل ضمن ما يسمى فرقة نهاوند لواء ابي موسى الاشعري".

روابط ذات صلة

وزير الدفاع العراقي يبحث مع سفير سوريا تطوير التعاون الأمني

العراق.. استهداف قاعدة فيكتوريا وحراك سياسي لكسر الجمود الحالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دور اسرائيلي واضح بإغتيال الشهيد خدايي وتشييعه الحاشد صفعة للامريكان والصهاينة

باقري يؤكد على دعم إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان واليمن

المبعوث الأممي يحذر من ضيق الوقت لحل الأزمة السودانية

وفد عسكري ليبي يصل إلى المغرب

العفو الدولية تطالب السعودية بوقف الإعدام الوشيك لبحرينيين معتقلين لديها

وفقا لاستطلاع جديد: 56 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن وضعهم يزداد سوءا بسبب الضغوط الاقتصادية