باقري يؤكد على دعم إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان واليمن

العالم - إيران



وعقدت الجولة الثالثة من المحادثات السياسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية الإيطالية اليوم الثلاثاء في طهران، برئاسة مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني وأمين عام وزارة الخارجية الإيطالية إيتوري بلاتفورم.

وفي إشارة إلى أواصر العلاقات العريقة والتعاون الاقتصادي والعلاقات الودية بين البلدين، قال باقري: "إن الحالة المرضية للعلاقات الإيرانية الأوروبية في العقود القليلة الماضية تظهر أن جهود أوروبا ضرورية لتحقيق مستوى مقبول من الاستقرار في العلاقات.. وتسعى العوامل الداخلية الهامة في إيران وأوروبا إلى تماسك العلاقات واستقرارها، لكن العوامل الخارجية، وخاصة عبر المحيط الأطلسي، تشجع باستمرار تمزق العلاقات وعدم استقرارها.. لذلك، تعتمد قوة العلاقات على حمايتها من العوامل الخارجية المدمرة."

وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني أن: "الوضع الدولي الراهن والتهديدات الكبرى، خاصة لأمن الطاقة والأمن الغذائي، وبالتالي الأمن القومي لدول العالم، وخاصة في أوروبا، يتطلب التشاور المستمر والتفاعل المستمر والتحرك صوب التعاون الراسخ بين إيران وأوروبا."

وشدد على ضرورة بذل جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب وقال إن: "اختلاف النظرة بين إيران وأوروبا وخلافاتهما حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية حقيقة، لكن إمكانية تحويل اختلافات وجهات النظر والخلافات إلى قضية لتعزيز التفاهم والتعاون المتبادلين هي حقيقة جديرة بالاهتمام".