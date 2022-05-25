أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 25 مايو2022

قدس ..

القائد العام لحرس الثورة .. سنثأر لدم الشهيد صياد خدائي

اطلاعات ..

البحرين تشهد مظاهرات شعبية تضامنا مع آية الله عيسى قاسم

ايران ..

تحذيرات فلسطينية بشأن تنفيذ الكيان الصهيوني مخططا يستهدف تهويد المسجد الإبراهيمي بالقدس

ابرار..

بايدن يتراجع عن تهديداته للصين مؤكدا مواصلة سياسة" الغموض الإستراتيجي" الأمريكية بشأن تايوان

جمهوري اسلامي ..

الحرب الروسية على أوكرانيا تدخل شهرها الرابع,وزيلينسكي يرفض تقديم تنازلات لموسكو

ابتكار ..

روسيا تؤكد أن إقليم دونباس بالكامل لن يعود للسيادة الأوكرانية مرة أخرى

جوان..

هجوم بالقذائف الصاروخية يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية القريبة من مطار بغداد الدولي

رويش ملت ..

الناطق بإسم الخارجية .. الدعم الأمريكي يقف وراء تمادي الكيان الصهيوني في جرائمه

سياست روز ..

القائد العام لحرس الثورة .. جريمة إغتيال الشهيد خدائي لن تمر دون عقاب

كيهان ..

المشاركون بمؤتمر دافوس الإقتصادي الدولي يحذرون من حقبة ركود إقتصادي في العالم

حمايت ..

وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مستودعات أسلحة أمريكية في أوكرانيا

مردم سالاري ..

أجواء تسخين في الخلافات بين الحكومة الباكستانية وقوى المعارضة بزعامة عمران خان

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأربعاء

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سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن زيارة وزير الخارجية التركي لفلسطين المحتلة في مقالها (أردوغان وطعن فلسطين في الظهر )..زيارة وزير الخارجية التركي الحالية للكيان الصهيوني تأتي في الواقع في مسار اصرار حكومة اردوغان على تحسين وتوطيد العلاقات مع الكيان الصهيوني رغم كل الانتقادات الداخلية في تركيا نفسها والتي اعتبرت هذه الزيارة طعنة في الظهر للقضية الفلسطينية وخيانة للشعب الفلسطيني المظلوم .

إن زيارة جاووش أوغلو للكيان الصهيوني تأتي بعد نحو شهرين من زيارة رئيس الكيان لأنقرة بدعوة أردوغان ان هذه الزيارات تجسد واقع عمق ازدواجية السياسة التي ينتهجها الرئيس التركي ازاء القضية الفلسطيني والتي تتجسد برفع شعارات دعم وتأييد للقضية الفلسطينية مع السير في الاتجاه المعاكس بنفس الوقت بتعزيز العلاقات مع الكيان الصهيوني لصالح تكريس وجود هذا الكيان في قلب الامة الاسلامية مقابل حصد مصالح تجارية.

مردم سالاري ..

في الشأن الباكستاني كتبت صحيفة مردم سالاري في مقالها (مواجهة بين الحكومة والمعارضة بزعامة عمران خان )..باكستان تشهد حالة فوضى سياسية باتت مرشحة لدخول مرحلة ساخنة جدا تعكسها المظاهرات الحاشدة التي تنظمها قوى المعارضة بزعامة رئيس الوزراء المقال عمران خان .

المعارضة الباكستانية تستعد للقيام بمظاهرات مليونية بإسلام آباد لدفع الأمور نحو إقالة الحكومة وحل البرلمان وإجراء إنتخابات مبكرة ان حزب " تحريك انصاف" او حزب العدالة الذي يقوده عمران خان بات يستقطب عمليا تيارات المعارضة الاخرى بباكستان مع اصرار خان على اتهاماته لامريكا بالوقوف وراء اقالته بالتواطؤ مع جهات داخلية بباكستان ومن ان الحكومة الحالية غير مشروعة.

ان الاوضاع قد تأخذ منحى اكثر خطورة بعد وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الامن باسلام اباد اوقعت قتيل والعديد من الجرحى.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( بايدن وتجاهل مبدأ الصين الواحدة ).. الرئيس الامريكي جو بايدن هدد من طوكيو بالتدخل عسكريا في حالة شن الصين هجوما على تايوان وذلك خلال جولته الاسيوية .

ان تصريحات بايدن جاءت في الاتجاه المعاكس لقانون امريكي بشأن العلاقات مع تايون صادر عام 1979 يقول ان امريكا غير ملزمة بالدفاع عن تايون .

إن موقف بايدن يتجاهل مبدأ الصين الواحدة الذي إلتزمت به أمريكا ضمنيا لعقود رغم تعاملها مع تايوان وللخروج من هذا التناقض اعتمدت امريكا سياسة اسمتها "سياسة الغموض الاستراتيجي " والتي تعني التعاون مع تايوان مع الحرص على عدم استفزاز الصين باحترام مبدأ الصين الواحدة, الا ان ترامب بدأ مسار تجاهل مبدأ الصين الواحدة للضغط على الصين كما ان تصريحات بايدن الاخيرة تحمل مؤشر خطير على مواصلة هذا التجاهل.

جوان ..

في مقالها ( أردوغان ومشروع الحزام الأمني الفاشل ).. يبدو ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد توصل لقناعة بشأن امكانية تحقيق مشروعه الداعي لايجاد حزام امني أو "منطقة آمنة" مع انشغال روسيا بالحرب الاوكرانية وبدء سحب قواتها من سوريا.

فتركيا بدأت تتحدث عن قرب قیام الجيش التركي بعمليات جديدة واسعة في سوريا ستكون الخامسة منذ بدء التدخل العسكري التركي بسوريا .

إن أردوغان يراهن على إنسحاب القوات الروسية لتمرير مشروعه بإبتلاع أراض سورية بذريعة إقامة "منطقة آمنة".

وتبرر انقرة المشروع بابعاد خطر التنظيمات الكردية المسلحة المعادية لتركيا بسوريا وبتوطين مئات الالاف من اللاجئين السوريين. وهذا الكلام يعني ان تركيا تريد اقامة منطقة حزام امني بعمق ثلاثين كيلومترا في الاراضي السورية على امتداد حدودها مع شمال سوريا لتصبح عمليا جيب تركي مرشح للقضم بشكل كامل في مراحل تالية مع كل ما يحمله المشروع من تهديد لامن واستقرار المنطقة .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات طرحت رؤية متشائمة للغاية حول مستقبل الاوضاع في العالم وكتبت في مقالها ( العصر الجديد) ..تستمر الحرب في اوكرانيا بين الرئيسين بايدن وبوتين بكل اهوالها ومآسيها ودمارها للاوكرانيين وبكل تهديداتها بحدوث مجاعة في العالم.

إن عالمنا يواجه خطر إتساع الحرب الأوكرانية وتحولها لحرب عالمية نووية تأتي على الأخضر والیابس وعالمنا مقبل على اندلاع حروب خطيرة اخرى بينها حرب بين الصين وامريكا حول تايوان قد تجر اطراف اخرى لصالح هذا الطرف اوذاك لتتحول لحرب عالمية ايضا كما ان جرائم الكيان الصهيوني قد تشعل حربا اقليمية هائلة بدورها.

وعالمنا يقترب من اقامة تكتلات تستعد لخوض حروب تجر العالم لنفس النهاية المرعبة. عالمنا مقبل على ارتفاع حرارة الارض وتفاقم التلوث البيئي وتسارع انتشار فيروسات عجيبة وانتشار امراض واوبئة جديدة واخرى سبق ان تمت مكافحتها وعالمنا مقبل على تراجع الانتاج الزراعي بنقص مصادر المياه وتزايد المجاعات والفقر, وياله من افق عجيب لعصر جديد ينتظر العالم.