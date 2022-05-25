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طالبان: المفاوضات مستمرة مع قطر وتركيا حول تشغيل مطارات أفغانستان

طالبان: المفاوضات مستمرة مع قطر وتركيا حول تشغيل مطارات أفغانستان
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكدت "طالبان"، أن المفاوضات لم تتوقف بين الحكومة الأفغانية وتركيا وقطر فيما يخص تشغيل المطارات في أفغانستان.

العالم-أفغانستان

وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" محمد نعيم، إن "الاتفاقية التي وقعت مع الإمارات تتعلق بالخدمات الأرضية في مطارات كابل وقندهار وهرات ولمدة سنة ونصف".

وأوضح أن "الاتفاقية ليست شاملة لتشغيل المطارات، وهي مع الشركة التي كانت تدير المطار قبل دخول طالبان كابل".

وأعلنت "طالبان" الحاكمة في أفغانستان عن اتفاق يسمح لشركة إماراتية بإدارة ثلاثة مطارات في البلاد، دون أن يصدر عن الإمارات تعليق حول ذلك.

ولفتت إلى أنه بموجب الاتفاق، ستدير شركة "غاك سولوشينز"، ومقرها أبوظبي، مطارات في مدن هيرات وكابول وقندهار.

تجدر الإشارة، إلى أن قطر وتركيا أرسلتا فرقا فنية مؤقتة للمساعدة في العمليات وأمن المطارات بعد أن تسلمت "طالبان" السلطة في أغسطس من العام الماضي عقب انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

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