وزير الداخلية الإيراني: عدد ضحايا مبنى 'متروبل' بلغ 14 شخصا

العالم - إيران

جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الداخلية الإيرانية خلال تفقده منطقة انهيار مبنى متروبل في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وأكد وحيدي بانه فور تبلغ نبأ وقوع الإنهيار، باشر جميع المسؤولين المعنيين مهامهم وسخّروا كلّ الطاقات للبحث عن الناجين، والبدء في عملية ازالة الآنقاض.

وقال وزير الداخلية إنه تم يوم أمس الثلاثاء انتشال جثث 4 أشخاص من تحت الآنقاض ليبلغ عدد القتلى 14 شخصا لغاية الآن.

ولفت وزير الداخلية الإيرانية إلی أن الجهود المبذولة أفضت إلی إنقاذ 32 شخصا من تحت الأنقاض لحد الآن؛ مشيرا إلی أن عمليات العثور على الناجين لاتزال مستمرة من قبل فرق الإنقاذ المنتشرة في موقع المبنى وقال: إن 29 شخصا من الناجين قد غادروا المستشفى فيما لايزال الثلاثة الآخرون يتابعون معالجتهم فيها.

وأضاف أن فرق الإغاثة والانقاذ تسعى للدخول إلی الطابق تحت الأرضي نظرا لاحتمال وجود بعض الأشخاص فيه عالقين تحت الأنقاض.