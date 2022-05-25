ملك البحرين يثير السخرية بإستبدال عبارة 'جلالة الملك المعظم' قبل اسمه بأخرى

العالم- البحرين

وتحولت فجأة وكالة الأنباء البحرينية والإعلام الرسمي في البحرين، لتطبيق استخدام عبارة "جلالة الملك المعظم" قبل اسم الملك حمد، عوضا عن "جلالة الملك المفدى" العبارة الثابتة قديما عن ذكر اسم العاهل البحريني.

وكتب أحد النشطاء ساخرا من الأمر:"في القرن 21 العالم يخطط إلى ما هو أبعد من القمر والمريخ والمشتري، والإعلام البحريني الرسمي بوق نظام حمد، يبتكر لقبًا جديدًا سيُطيح بكل مشاكل البحرين وأزمته السياسية والاقتصادية."

وقال الناشط البحريني يوسف الجمري، متسنكرا ما وصفه بتفاهة النظام البحريني:"بُشرى للبلاد "جلالة الملك" صار "المُعظم"، ربما يمكن القول بسخرية أن مشاكل البلاد والعباد في البحرين تم حلها بشكل نهائي."

مضيفا:"وأن ثمة عبقري في السلطة اهتدى لحل كل ذلك بجرة قلم واحدة."، مضيفا أنه "جاء في التعميم ما يلي:الرجاء اعتماد التسمية التالية لجلالة الملك المعظم."

كما لفت في تغريدة أخرى وثقها بالفيديو أن ملك البحرين أضاف الى اسمه "المُعظم" بعد أن أضاف "جلالة" قبل سنوات.

من جانبه سخر شكري الهزيل:"ملك ملوك مملكة الاسطول الخامس.. كانت إمارة وصارت مملكة وكان أمير وصار ملك.. وهساع كان مفدى وصار معظم..كراكوزة القاب..دون كيشوتي."

فيما غرد محمد الهادي:"زيدها من عندي المقوقس."

أما محمد الهجاج فغرد بالقول:"لا معظم الا الله.. مساكين من يعيش الوهم وجنون العظمة مرض خطير"

ويشار إلى أن السجل الحقوقي في البحرين تصنفه مؤسسات دولية على أنه سجل أسود، نظرا للانتهاكات الكبيرة التي يمارسها النظام البحريني ضد النشطاء والمعارضين وأصحاب الرأي.

الملك حمد بن عيسى يوثق تطبيعه مع إسرائيل بتعيين مقرب منه سفيراً لبعثة البحرين في تل أبيب

وهاجم أحد المغردين ملك البحرين حمد بن عيسى بالقول:"طقعان البحرين ما عنده شغل غير يغير ألقابه كل فترة.. مره شيخ ومرة ملك مفدى ومرة ملك معظم.. يلعن ابو فضاوتك وحياتك الخايسة."

آخرون اعتبروا تغيير ملك البحرين لألقابه كل فترة، دليل على إصابته بجنون العظمة وعقدة النقص.