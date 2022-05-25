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حماس تحذر مجدداً من مسيرة الأعلام وتتعهد بالرد بحال 'تجاوز الخطوط الحمراء'

حماس تحذر مجدداً من مسيرة الأعلام وتتعهد بالرد بحال 'تجاوز الخطوط الحمراء'
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن سماح قيادة الاحتلال للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى والمساس بقدسيته فيما تسمى بمسيرات الأعلام في 29 من الشهر الجاري "تجاوز للخطوط الحمراء، سيجعلها تتحمل الأثمان الباهظة لسلوكياتها العنصرية المتطرفة".

العالم - فلسطين

ونقل الموقع الإلكتروني للحركة عن الناطق باسمها، فوزي برهوم قوله إن "على حكومة الاحتلال أن تفهم رسائل المقاومة الفلسطينية جيدا، بعيدا عن عقلية الإرهاب والتطرف التي جبلت عليها".

وحذر برهوم حكومة الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمراء، والذي من شأنه إشعال الساحة وتفجير الأوضاع، داعيًا الوسطاء وصناع القرار في المنطقة إلى الضغط على حكومة الاحتلال وكبح جماحها وسحب صواعق التفجير، مؤكدًا أن أي تطورات في المشهد مرتبطة بسلوكه في الميدان.

وكانت مصادر فلسطينية أكدت، قبل أيام أنّ فصائل المقاومة في قطاع غزة رفعت منذ أيام حالة التأهب خشية من "غدر إسرائيلي"، ولمتابعة التطورات المتوقعة نهاية هذا الشهر في المسجد الأقصى، بعد سماح المستوى الأمني والسياسي في دولة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين بإقامة مسيرة الأعلام.

كما أبلغت المقاومة الوسطاء أنّها لن تسكت على استفزازات الاحتلال ومحاولاته فرض وقائع جديدة في القدس وأنّها لن تسمح بعربدة المستوطنين في مدينة القدس وشوارعها.

وصرحت أنّ كل الخيارات مطروحة لمواجهة استفزازات الاحتلال بما فيها الخيار العسكري

يذكر أن"مسيرة الأعلام" هي التي أشعلت العام الماضي شرارة معركة "سيف القدس" التي استمرت 11 يوماً وشهدت خلالها غزة واحدة من أعنف المواجهات بين المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل".

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