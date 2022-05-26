مقتل حوالي 40 مسلحا من "بوكو حرام" في جزر بحيرة تشاد

العالم - افريقيا

وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان لها إنه "ليل 24-25 مايو، حاول حوالي مئة من مقاتلي بوكو حرام على متن أربعة مراكب كبيرة وزورق مسلح شن هجوما قويا ضد عناصرنا في جزر بحيرة تشاد".

وأضافت أن "رد الفعل النشط من قبل هؤلاء أجبر المهاجمين على الفرار مع سقوط العديد من القتلى في صفوفهم".

وأوضح أن الجيش نفذ على الإثر "عملية تمشيط" في المنطقة أفضت إلى "تحييد حوالي أربعين مقاتلا" وضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات و"معدات عسكرية مختلفة".

من جهة أخرى أصيب سبعة جنود بجروح في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور عربتهم خلال تنفيذهم "مهمة استطلاعية حول بحيرة تشاد"، بحسب الوزارة التي لم تحدّد تاريخ الواقعة.