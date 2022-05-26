اهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 26 مايو2021

اطلاعات ..

القائد .. على مجلس الشورى العمل على حل القضايا الرئيسية في البلاد

ايران ..

رئيس الجمهورية.. إفشال إجراءات الحظر أكثر أهمية من السعي لإلغائها

ابرار..

إعادة إنتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي

رسالت ..

حزب الله يعلن دعمه لترشيح نبيل بري لرئاسة البرلمان اللبناني في دورته الجديدة

كيهان ..

القوات اليمنية المشتركة تسقط طائرتين مسيرتين للتحالف السعودي في يوم واحد

مردم سالاري ..

مباحثات بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وروسيا حول تطوير محطة بوشهر النووية

قدس ..

أوكرانيا ترفض مقترحات تدعوها للتنازل عن جزء من أراضيها لروسيا لوقف الحرب

خراسان ..

أمريكا تفرض إجراءات حظر جديدة على إيران بدلا من التحرك لإحياء الإتفاق النووي

اعتماد ..

إحياء الإتفاق النووي بات صعبا برفض بايدن حذف الحرس من القائمة الأمريكية للإرهاب

جمهوري اسلامي..

إستشهاد فلسطيني وإصابة ثمانية وثمانين آخرين في مواجهات مع قوات الإحتلال بنابلس

آرمان ملي ..

الصين تنذر أمريكا بدفع ثمن باهض جدا في حالة تدخلها عسكريا بشأن تايوان

ابرز ما جاء من اراء و تعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

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رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في افتتاحيتها ( إدمان الغرب على إستراتيجية ضغوط الحد الأقصى ).. الاوربيون عبروا عن قلقهم لادارة بايدن من احتمال فشل مفاوضات احياء الاتفاق النووي بفيينا, وهو قلق يرتبط بالاجواء والمناخات الدولية الحساسة الحالية في ظل الحرب الاوكرانية وتداعياتها من جانب كما يرتبط بواقع نجاح ايران الباهر بالالتفاف على الحظر الامر الذي يحرق هذه الورقة الغربية . ( إن العامل الرئيسي الذي يدفع مفاوضات فيينا نحو طريق مسدود هو إدمان الغرب على الضغوط والحظر مقابل إيران ) وهنا لابد من التأكيد بأن التوصل لاتفاق مع ايران بفيينا لن يكون ممكنا باصرار امريكا والترويكا الاوروبية على هذا النهج .ان بلادنا ترى بأن عدم التوصل لاتفاق بفيينا هو افضل من ابرام اتفاق سيئ لايضمن حقوقها ومصالحها الوطنية . ان امام القوى الغربية واحد من خيارين , العودة للاتفاق النووي بشكل واقعي لا صوري وتوفير كل الضمانات اللازمة لايران بعد الغاء الحظر بالكامل او عدم العودة للاتفاق وتحمل التبعات .

خراسان ..

في مقالها ( أون يرد على تحية بايدن ) كتبت صحيفة ابرار.. يبدو ان زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن لكوريا الجنوبية في اطار جولته الاسيوية قد زادت من حدة اجواء التوتر في شبه الجزيرة الكورية . ( بايدن قال في سيؤول إن أي لقاء محتمل مع الزعيم الكوري الشمالي يبقى مرهونا بصدق نوايا الأخير ) ويبدو ان هذه العبارة المرفقة بتحية مقتضبة قد اغضبت الزعيم كيم جونغ اون , وجاء الرد الكوري الشمالي بعد مغادرة بايد لكوريا الجنوبية باجراء تجربة صاروخية تضمنت اطلاق ثلاثة صواريخ بالستية دفعة واحدة , في تطور يعطي انطباع واضح عن تفاقم اجواء التوتر بين الكوريتين خاصة وان كوريا الجنوبية قامت من جانبها ولاول مرة باجراء تجربة صاروخية بالتعاون مع القوات الامركية المرابطة باراضيها ردا على التجربة الصاروخية الشمالية .

ابرار ..

سلطت صحيفة ابرار الضوء علي ردة فعل الامم المتحدة على الموقف التركي الاخير ازاء سوريا , وجاء في تقرير الصحيفة ( سوريا ليست بحاجة لعمليات عسكرية ).. هذا ما قاله استيفان دوجاريك الناطق باسم الامين العام للامم المتحجة ردا على تصريحات للرئيس التركي . هذا المسؤول الدولي اوضح ان سوريا بحاجة للتوصل لحل سياسي وبحاجة لمساعدات انسانية لا لعمليات عسكرية من قبل اية جهة . ( إن الأمم المتحدة إنتقدت بشدة تصريحات أردوغان بشأن قرب بدء عملية عسكرية تركية جديدة في شمال سوريا ) ان الرئيس التركي حاول تبرير القيام بهذه العملية العسكرية بضرورة ايجاد ما وصفه " بالمنطقة الآمنة " بعمق ثلاثين كيلومتر بشمال سوريا على امتداد الحدود مع تركيا للتصدي لخطر جماعات وتنظيات كردية مسلحة بسوريا تعتبرها انقرة تهديدا لامنها القومي وكذلك لتوطين اللاجئين السوريين . لكن يبدو ان هذا المنطق التركي لم يقنع المنظمة الدولية ولا بلدان المنطقة ولا المحافل الدولية.

اعتماد..

صحيفة اعتماد كتبت عن اجواء العلاقات الامريكية السعودية في مقالها ( النفط يقرب بايدن وبن سلمان ).. يدور الكلام في المحافل الاعلامية الامريكية عن تحرك البيت الابيض بتكتم كبير باتجاه تنظيم لقاء بين بايدن وولي عهد السعودية محمد بن سلمان , وترى صحف امريكية بأن زيارة مساعد وزير الدفاع السعودي الاخيرة لواشنطن ترتبط بتطبيع العلاقات, والواقع يبدو ان.. ( بايدن يتجه لوضع نظرته السلبية لبن سلمان جانبا في ظل الأزمة النفطية ألتي تعصف بالأسواق العالمية ) وهذا يعني ان الرئيس الامريكي بات في مسار وضع كل شعاراته حول حقوق الانسان مقابل السعودية جانبا لضمان تحرك السعودية لزيادة انتاجها النفطي لتغطية النقص الناجم في الاسواق العالمي اثر الحظر الغربي على النفط الروسي على خلفية الحرب التي تشنها روسيا على اوكرانيا . وبذلك سيضع بايدن كل شعاراته وتبجحاته بشأن حقوق الانسان على رفوف النسيان مقابل السعودية من اجل النفط .

قدس ..

في الشأن الباكستاني والاجواء الساخنة في هذا البلد كتبت صحيفة قدس في مقالها ( الهروب للأمام ).. باكستان تغلي مع تصاعد الصراع بين الحكومة الجديدة برئاسة شهباز شريف والمعارضة بزعامة رئيس الوزراء المقال عمران خان. ( المعارضة وسعت مظاهراتها,والحكومة كثفت إجراءاتها الأمنية وأغلقت الطرق الرئيسية المؤدية للعاصمة إسلام آباد) للحيلولة دون وقوع مظاهرات مليونية قد تقلب المعادلات السياسية في ظل اصرار عمران خان على تشكيكه بشرعية حكومة شهباز شريف واتهامه للاخير بالتواطؤ مع امريكا للاطاحة بحكومته. ان حكومة شهباز شريف عمدت مؤخرا لترويع المعارضة والى جانب تشديد اجراءاتها الامنية عبر الترويج لتحذير يقول ان هناك تنظيمات متشددة تخطط لتنفيذ هجمات انتحارية على المتظاهرين وان عمران خان مستهدف . وفي نفس الوقت دعت حكومة شهباز شريف المحكمة العليا للسماح لها باعتقال قادة المعارضة ومنع المظاهرات وغلاق العاصمة اسلام اباد مؤقتا لمنع اية مظاهرات مليونية.