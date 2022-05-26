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قائد قسامي: سيتفاجأ العدو من دقة وكثافة صواريخ المقاومة

قائد قسامي: سيتفاجأ العدو من دقة وكثافة صواريخ المقاومة
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد أحد أبرز قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام، أن "دقة وكثافة وتأثير صواريخ المقاومة ستفاجئ الاحتلال في المعركة القادمة".

العالم - فلسطين

وقال قائد لواء غزة في كتائب القسام، عز الدين الحداد، في تسجيل مصور حديث: "إن ظن العدو أن اغتياله للقادة الأبطال ومهندسي التصنيع سيوقف تطور صواريخ القسام فهو واهم".

وأظهر التسجيل المصور الذي بُث لقائد لواء غزة "الحداد"، عرضًا لتدريبات نخبة "القسام"، وورش تصنيع الصواريخ وإطلاقها.

واغتال الاحتلال في بداية معركة "سيف القدس"، في أيار/ مايو الماضي، عددًا من قادة كتائب القسام وكبار مهندسي تصنيع الصواريخ، على رأسهم جمال الزبدة، الذي عمل في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ونجله البكر أسامة، وقائد لواء غزة السابق باسم عيسى، والأردني جمعة الطحلة، والقائد العسكري وليد شمالي.

وكان رئيس حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، قد قال في كلمة له نهاية نيسان/ أبريل الماضي: "أعددنا 1111 صاروخا في الرشقة الصاروخية الأولى (نحو الأراضي المحتلة)، حين يلزم أن ندافع عن المسجد الأقصى".

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